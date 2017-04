Andres Hernandez di SNBA: Proyectonan na San Nicolas ta “on hold”

San Nicolas, na momento cu tabata tin cambio di minister, di e momento ey p’adilanti a acerca Gobierno pa wak kico ta bay pasa cu e plannan, specificamente pa San Nicolas, p’ariba di brug, kico ta bay pasa cu nan, segun Andres Hernandez, presidente di San Nicolas Business Association.

El a splica cu nan a wak cu nan a wordo buta on hold. No a haya un respuesta definitivo ainda. Ainda no tin un contesta pa pueblo cu ta corecto. A percura pa loke ta e buraconan cu tabata habri, cosnan cu tabata mita andando pa nan a wordo drecha. Pero awor nan ta 4 luna mas leu y nada no a sosode. Tur loke ta e proceso pa e parti of idea principal di traha San Nicolas manera e ciudad cultural di Aruba, ta on hold. Hernandez a splica cu awor aki ta wardando. Nan ta den proceso di traha un general meeting pa un eleccion di un board nobo den pura, pa por oficialmente pidi e reunionnan cu tin mester pa por haya un respuesta corecto, definitivo, pa por comunica pueblo comercial y no comercial, ampliamente di kico ta bay pasa cu San Nicolas.

Por a mira un tiki movecion pa loke ta e plan di e parti cultural di Aruba. Tabata tin hopi movecion pa un tempo. Esey ta na 0 awor aki. Tin entendi y por compronde tambe cu e plan tabata den un periodo di re-evaluacion y “verbetering”, pero e ta tumando demasiado hopi tempo pa e pasenshi cu tin cu esaki, Hernandez a splica por ultimo.