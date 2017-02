Andin Bikker: Prome Minister Eman ta co-responsabel pa e ola di criminalidad cu ta asota nos isla

Den fin di siman e ola di criminalidad a keda asota nos pais. E biaha aki por a tuma nota cu awo ta den pakeerplaats di un banco un atraco a tuma luga den pleno dia cla, ora cu un empresa a bay deposita placa. No mucho tempo pasa un caso similar a tuma luga ora cu un persona di edad a bay deposita placa na un otro banco y el a wordo atraca. Comienso di siman pasa tambe a tuma nota den prensa cu un persona a wordo atraca na un bancomantico. Asina por sigui menciona varios caso di atraco y inseguridad cu a bin ta tuma luga riba caya, den hogar y na empresanan, anto den pleno dia cla.

Mientras tanto di e actual Minister encarga cu Husticia no por spera mucho paso ta bisto cu despues di casi 8 aňa cu e puesto e no tin capacidad ni vision pa bin cu un maneho efectivo pa preveni y frena e ola di criminalidad. E Minister ta bon purba desvia atencion atacando oposicion, ta sconde tras di cifra di otro paisnan y busca tur sorto di escusa pa purba hustifica e hecho cu e ta fayando barbaramente den su maneho. Ta con por ta posibel cu un Minister di Husicia ta papia di tene cuenta cu “high season” den criminalidad, caminda cu e ta den Gobernacion y ta responsabel pa prevencion y combatimento di criminalidad?

Y no obstante promesanan di campaňa desde 2009 di parti di e actual Prome Minister pa cu siguridad di nos ciudadanonan, ta bisto cu sr. Mike Eman ta hopi keto y practicamente no ta duna cara, caminda cu e ta politicamente co-responsabel pa cu e tema. A bira un mal custumber di e Prome Minister desde 2014 cu e ta huy cada bes pa exterior coriendo pa problemanan den su Gobernacion keriendo cu e problemanan ta bay resolve nan mes den su ausencia. En todo caso por conclui cu sr. Mike Eman y sr. Dowers no por a garantisa siguridad riba nos isla despues di 2 oportunidad den gobernacion. Pues Pueblo ta fada y harta di e falta di seguridad riba nos isla cu a bin ta reinando durante Gabinete Mike Eman I y II, y ta demandando un solucion.

En todo caso e Plataforma Forsa Nobo/POR den gobernacion nos ciudadanonan por ta sigur cu nos lo recupera y trece siguridad y trankilidad bek tur caminda riba nos isla.