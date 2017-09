Andin Bikker: Presidente di Parlamento no kier yama reunion referente Minister deteni

Partido POR a yama un conferencia di prensa di urgencia. Andin Bikker a constata cu a prolonga e detencion di Minister Paul Croes, kende actualmente ta un minister di AVP den funcion, cu 60 dia. Tanto Andin Bikker y Marisol Lopez Tromp desde 29 di Augustus a pidi un reunion urgente na Presidente di Parlamento pa pone den agenda un reunion referente diferente hecho cu ta sosodiendo den nos comunidad, pero no ta haya oido di Presidente di Parlamento.

Ademas durante un conferencia di prensa prome minister Mike Eman lo a declara cu e posicion di un minister cu ta deteni no tin suficiente base legal, cu lo mester bay cambia e Constitucion, y cu AVP ta anticipando riba un cambio di Constitucion. Si mester para keto un rato riba e declaracionnan aki, e ora e ley di iniciativa cu partido AVP a bin cu ne pa integridad di minister un par di luna pasa no ta conforme Constitucion.

E fraccion di AVP a bin cu e ley aki caminda cu nan kier a duna un base legal na e situacion cu Minister Paul Croes ta den dje. Den e caso aki tanto Andin Bikker y Marisol Lopez Tromp a bandona e reunion pa asina mustra riba e hecho cu Constitucion di Aruba no ta permiti esaki.

Sinembargo na momento cu a vocifera esaki den Parlamento, e fraccion di AVP a cherche di Andin Bikker, pero awo cu detencion a cay e propio Prome Minister mes a bin acepta cu huridicamente mira no tin base legal pa e situacion cu Minister Paul Croes ta den dje. Esaki paso segun Andin Bikker e Constitucion di Aruba no conoce minister sin cartera.

E cuenta cu fraccion di AVP ta bin cune cu e minister no ta riba lista y cu e lo a distancia su mes di partido ta actonan di desesperacion. Loke ta realidad, ta cu e minister ta den funcion unda cu ta cobrando un salario, e ta deteni y hasta su detencion a wordo prolonga cu 60 dia mas.