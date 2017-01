Andin Bikker: Ola di criminalidad a aumenta barbarmente te cu a drenta den nos hogarnan

Parlamentario Andin Bikker ta constata cu mientras Prome Minister Mike Eman ta purba desvia atencion door di jog cu sapato cu jeans y colga na truck di recoge sushi, nos Pueblo ta bira victima di atraco, maltrato y tur tipo di crimen te den nan propio cas. Durante eleccion na 2009 e propio Prome Minister Eman a traha un propaganda caminda e ta sali for di patras di un cura priminti cu e den Gobierno lo sa di contraresta e ola di criminalidad di e tempo ey. Awo bayendo pa casi 8 aňa den gobernacion di Gabinete Mike Eman nos por conclui cu e Gobierno actual no sa con pa para e ola di criminalidad. Al contrario e ola di criminalidad a aumenta barbarmente te cu a drenta den hogar di nos ciudadanonan y hasta afecta turistanan, caminda cu turismo ta e unico pilar economico cu nos a resta. Bikker: “Mi persona for di Parlamento y den prensa a bin ta mustra riba e falta di vision y maneho riba e tereno di Husticia desde aña 2010 bin ariba y mi a presenta varios posibel solucion, manera e.o. e ley di defensa propio y Burgernet (“Crime Alert”), a trece profesor dr. Peter Tarlow experto y cu a skirbi buki riba seguridad for di exterior pa yuda pensa riba solucion, a start un campaña pa alarma pa auto y cas, pero e minister encarga cu Husticia nunca a haci mucho caso. Cu 8 aña den gobernacion ministernan Eman y Dowers a gradua pa un diploma cu nan no sa con pa maneha e tema di combati criminalidad”. Pues cu e Gobierno actual no por spera un cambio pa cu e siguridad di nos Pueblo ya cu dos periodo di gobernacion caba a resulta cu e Gobierno actual no tin solucion ni vision pa cu esaki. Cu e plataforma di union Forsa Nobo/POR den Gobierno esaki lo conoce un cambio real pa miho, lo combati criminalidad cu man duro cu un maneho efectivo, pragmatico y concreto y duna nos Pueblo bek trankilidad den hogarnan, na trabou y tur otro caminda riba nos isla.