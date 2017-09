Andin Bikker lo no coopera cu reunion lief di Parlamento

Dia 29 di Augustus Parlamentarionan Andin Bikker y Marisol Lopez-Tromp a pidi pa yama un reunion publico urgente referente e detencion di minister den funcion y declaracionan di Minister President al respecto, den cual el a admiti cu e posicion actual di e Minister sin cartera no tin base legal y cu gobierno di AVP lo ta anticipando riba un cambio di Constitucion pa cu esaki. Tambe a pidi den mes un carta un reunion referente nos fronteranan cu ta insigur y cu aparentemente ta causando cierto atraconan den dia cla y trece cune un ola di arma ta circulando riba nos isla.

Sinembargo a tuma nota cu e Presidente di Parlamento ta prefera yama reunion publico riba cosnan “lief”, manera ley di iniciativa di AVP, cual por cierto ta dialuna ultimo a keda cla pa trata, dus hopi despues di e peticion di parti di Bikker y Lopez-Tromp.

Hamas den historia di Pais Aruba a detene y prolonga detencion di un minister den funcion, y cu un hala di otro detencion y entrada hudicial den diferente hogar y oficina. Sinembargo AVP ta rustig bezig cu reunionnan “lief”. Pa colmo segun informenan lo tabata tin mas detencion en conexion cu e caso IBIS. Pa no papia mes di e investigacion cu mester bin of kisas ya ta andando referente partimento di tereno, mirando e tantisimo prueba di manipulacion cu tereno pa hendenan yega na e Gobierno di AVP!

Bikker a reitera cu lo no coopera cu e reunion publico yama pa trata un ley di AVP, mirando cu Presidente di Parlamento no ta yama reunion pidi referente nan minister deteni y e fronteranan insigur.