Andin Bikker: Amienda pa cuestiona riba casonan di belasting na Corte Supremo ta un hecho

Parlamentario mr. Andin Bikker a haya grato noticia for di Hulanda cu un otro amienda cu el a concipia, y entrega hunto cu coleganan Thijsen y Dammers na Februari 2016, a drenta na vigor entrante 1 di Februari 2017. Den e amienda a propone pa ciudadano- y companianan cu na Aruba, Corsou, Sint Maarten, Boneiro, Saba y Sint Eustatius ta hibando un caso di belasting, haya derecho pa haci pregunta directo na Corte Supremo (“Hoge Raad”). E beneficio ta lo siguiente: normal un ciudadano of Inspecteur tin pa hiba e caso te na Corte Supremo, cual lo dura varios aña y costa hopi recurso, pa haya claridad con Corte Supremo ta pensa por ehempel riba aplicacion di un ley nobo. Cu e derecho di por haci pregunta directo na Corte Supremo den casonan di belasting awo por pidi ya den prome instancia of na Corte Comun pa haya e opinion di Corte Supremo, cual opinion normal lo wordo duna den un termino di 6 luna. Esey lo trece cun’e cu lo por haya claridad lihe riba un caso y asina lo por spaar hopi tempo y gastonan legal. Ta fresco den nos memoria cu, a base di un otro amienda presenta na 2010 pa e mesun Parlamentario Bikker, desde Juli 2016 ta posibel pa por apela desde Aruba, Corsou, Sint Maarten, Boneiro, Saba y Sint Eustatius na Corte Supremo den casonan di belasting. Esaki a trece un proteccion adicional pa nos ciudadano- y companianan, ya cu antes por a apela solamente na un instancia: desde Juli 2016 por apela na tres instancia y pues si mester hiba un caso di belasting te na Corte Supremo. Ademas e amienda di 2010 di Bikker a logra cu e Camara di Belasting di Corte Comun a wordo estableci na Aruba. Asina a pone un fin na un manera pragmatico na e pregunta desde Status Aparte unda e Cede di Corte Comun meste wordo ubica, ya cu Aruba awo tambe tin un sede di e Corte Comun, esta esun di Belasting. Awo adicionalmente pues desde 1 di Februari 2017 a base di e amienda di Bikker c.s. entrega na 2016, lo por tambe haci preguntanan directo (“prejudiciele vragen”) na Corte Supremo (“Hoge Raad”) den casonan di belasting. Aruba pabien!