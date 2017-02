Andin Bikker: Alonso Tromp no por inscribi cambio di directiva di PDR na KvK

Cuminsamento di siman Camara di Comercio manda un carta pa sr. Alonso Tromp caminda basicamente a nenga di inscribi su peticion pa cambio di e directiva di Democracia Real den e registronan. Andin Bikker: “Segun mi a compronde ta di basta dia caba lo a informa verbalmente na sr. Tromp cu Camara di Comercio no ta inclina pa bay over na inscribi e peticion pa cambio di directiva di PDR y cu e ta liber pa e bay Corte a base di articulo 16, inciso 2, di e Handelsregisterverordening. Door cu ta sr. Tromp ta esun cu kier cambia e inscripcion actual na Camara di Comercio, ta na su persona pa cana e caminda pa Corte, si e ta pensa cu e tin un caso. Ami no ta kere cu e tin un caso”. Parlamentario Bikker ta lamenta cu tin un paar di persona lo a cuestiona Camara di Comercio, nan mester compronde cu Camara di Comercio ta imparcial y ta hasi su trabou di salbaguardia e registro. En todo caso cu e desicion di Camara di Comercio e directiva actual y di semper di Democracia Real ta keda e unico directiva, dus nada no a cambia den directiva di PDR y Parlamentario Andin Bikker ta keda lider di e partido cu e a funda na 2004.

Lo ta bon pa sr. Tromp refleha un rato paso e no ta miembro di partido Democracia Real y no ta wordo identifica cu PDR, cual ta logico: e partido a wordo funda na 2004 pa Andin Bikker kende como unico lider a carga y crece e partido durante 3 eleccion y lider’e ya pa casi 13 aňa, caminda cu sr. Tromp apenas a bin aparece te casi na ultimo momento riba lista na 2013 y desde di e eleccion a retira for di politica activo. Pues un gran mayoria di persona ta opina cu si sr. Tromp kier sigui den politica e caminda ta habri pa e subi un otro lista of bay traha su propio cas pa medio di un partido nobo, mescos cu a pasa den pasado ora cu por ehempel a funda MEP, ADN, RUBA y PDR, of e por hasta reactiva partido ALIANSA.

Comision di Bon Boluntad

Finalmente a remarca cu un grupo di amigo mutuo a propone pa explora si por habri dialogo pa medio di un Comision di Bon Boluntad. Andin a indica cu como personanan adulto y profesional e caminda di dialogo a base di buena fe mester por keda habri si tin disponibilidad pa cu esaki. Andin: “Mi ta lamenta cu sr. Tromp a kies un caminda di discordia y ningun dia a tuma contacto cu mi persona, no obstante cu nos conoce otro di chikito y cu bispo di Pasco mi a yame invite pa nos reuni.”