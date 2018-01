Aña 2017 tabata un aña di reto pa ATIA door di tabata aña di eleccion

Sra. Michelle de Groot a repasa aña 2017, cual a cuminsa un poco slow pa nan y pa Aruba en general. Sra. de Groot ta elabora ariba esaki.

Aña 2017 tabata aña di eleccion, y door di esaki hopi cos a para y door di esaki no por logra mucho den un aña asina. A pesar cu eleccion tabata den September, e efecto di esaki ta wordo sinti for di comienso caba.

Door di esey ATIA a keda enfoca ariba plannan pa e gobierno nobo, kico ATIA kier wak cambia, cu ta mehora e business environment pa nos comerciantenan. Dus loke a enfoca ariba dje, ta traha shete topiconan cu ta afecta comercio. Esakinan ta Labor, Sistema di Impuesto, Funcionamento di Sector Publico, etc. Y cada un comision a wordo encabesa pa un di e miembronan di hunto di directiva di ATIA. Tambe a invita 4 pa 5 miembro cu tin experticio riba e topiconan, pa forma parti di cada comision.

ATIA tabata tin companiann grandi manera Big4, Companianan di Seguro, AIB, etc. y hunto a brainstorm kico ta e retonan cu e comerciantenan ta enfrenta, y con pa ofrece solucion. Esey ta algo cu ATIA ta boga pe, no solamente keha ariba problemanan, pero tambe forma parti di e solucion.

Den 2017 nan a enfoca riba e 7 topiconan aki, cual nan a a presenta esakinan tur na Sra. Formado e tempo ey. Finalmente Sra. de Groot a bisa cu nan lo bai sinta hunto cu gobierno pa sigui papia riba e temanan aki y yega na un miho business pa nos comerciantenan, segun Sra. Michelle de Groot, di ATIA.