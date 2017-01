Aña 2017 lo ta grandi y cu hopi reto pa SVB

Lo cuminsa 2017 cu trabounan pa garantisa pa e seguro di malesa y accidente pa nos hendenan segun Edwin Jacobs dir di SVB a splica.

2017 SVB ta continua cu locual a inicia na 2016. Na 2016 pa e seguro di malesa y accidente a cuminsa cu e ronda di e reformanan cu e hecho cu Gobierno a dicidi pa reforma seguro di malesa y accidente ta nifica cu Gobierno a scoge pa seguro di malesa y accidente keda un seguro publico. E meta di SVB ta, pa eleva e nivel di servicio di SVB na un nivel di un compania priva.

Ta bay eleva e nivel di servicio na nivel di empresanan grandi na Aruba cu tin un forma di digitalisacion hopi avansa cu ta facilita e servicionan. Pa 2020 tin poni pa alcansa e meta akinan, caminda cu doño di trabao, mediando uzo di internet, tin cu haya acceso na tur informacion cu tin, caminda cu ta pasa di un organisacion cu ta trahando estilo di impuesto pa un compania di seguro.

Awor aki cobramento ta bay, mescos cu Belasting, un voorlopige aanslag, nader voorlopige aanslag, naheffing, etc. SVB ta bay traha estilo empresa na final di dia. Tur fin di luna ta haya un cuenta presenta. Ta bay den inbox. Locual cu nos conoce di companianan di utilidad aki na Aruba awendia, mediante digitalisacion, loke ta Elmar, SETAR y WEB, ta e nivel ey nos ta bay yega.

Nan ta empresanan cu a mirando awor aki, manera Setar cu ta hopi delanta riba tecnologia, nan ta mira pa alcansa, segun Jacobs.

E experiencia positivo cu doñonan di trabao tin, cu ciudadanonan tin pa loke ta acceso na informacion di awendia di empresanan, e nivel ey SVB ta bay yega.

2017 ta cuminsa pone e pasonan firme contundente den e direccion eynan. Pa 2020 e experiencia di servicio mester ta uno excelente. Mas cu tur cos uno comodo, al dia pa e clientenan. Ta cuminsa prepara SVB pa e retonan di aña 20 pa loke ta seguro di malesa y accidente.

Pa loke ta trata nos AOV y AWW ta mas avansa caba den esey. Pa 2017, ta culmina cu e parti di digitalisacion caba, preparando pa e pensionadonan di futuro cu nan por haci peticionnan ya caba for di cas. No mester presenta na SVB pa diferente tipo di servicio di SVB, pero for di cas caba nan por haci’e. Esey ta loke futuro ta bisa. Nos pensionado di futuro, ta pensionadonan digitalisa. Lo bay duna nan e servicio ey caba den e prome kwartaal di otro aña.