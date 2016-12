Aña 2016 a conoce adelanto grandi pa loke ta derechonan LGBT na Aruba

Den aña 2016 comunidad LGBT a mira progreso grandi pa loke ta nan derechonan civil como ciudadanonan di Pais Aruba. Siendo cu cada miembro di comunidad LGBT na Aruba ta paga mes tanto impuesto y ta cumpli cu tur nan debernan civico manera tur otro ciudadano biba na Aruba, pa hopi aña e grupo aki a wordo exclui di varios derecho basico. Principalmente e derecho di proteha nan relacion.

Riba dia 8 di September di e aña aki, durante tratamento di nos codigo civil, mayoria presente den sala di Parlamento a aproba un amienda pa regla e asina yama “geregistreerd partnerschap”. E amienda aki a introduci un capitulo nobo den ley unda ta duna e posibilidad na parehanan cu no kier of no por casa, pa regla nan asuntonan huridico pa medio di un union civil. E union civil aki ta duna e mes derechonan manera un pareha casa. Esaki pa hopi lo mustra nada mas cu logico, pero pa un grupo minoritario cu semper a wordo discrimina, ta un adelanto enorme. Reconoce e derecho basico di un ser humano, ta un reconocemento di su dignidad humano.

Ta di aplaudi cu pa prome biaha tur fraccion den Parlamento a traha hunto y a logra un amienda cu por a “biba” cu ne y mas importante ta duna balor na e ser humano LGBT. Aruba un biaha mas a mustra di ta cana dilanti den Caribe, e biaha aki riba tereno di derechonan humano.

Mi ta tuma e oportunidad aki pa gradici tur esnan cu a yuda logra e exito grandi aki: fundacion ALFA di Maikel Kelly, Fundacion IgualdadAruba di Jairo Boekhoudt y Arline Ellis Schipper, True Colors Aruba di Benvinda de Sousa, Orden di Abogado cu a sostene nos, Universidad di Aruba cu a yuda nos cu conseho huridico, e hala hubenil LGBT cu a lanta e hubetud cu tabata nos sostenedornan di mas grandi, y tur aliado straight cu a apoya nos 100% te na final. Danki na tur cu no a keda man crusa ora nan a mira cu un grupo di ciudadano ta wordo descrimini riba nan mes Pais.