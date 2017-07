Ampliacion di orario di scol ta un solucion pa problemanan social

Un di e problemanan social grandi cu Aruba tin actualmente ta, cu tin hopi famia cu ta consisti di solamente un mayor cu mester traha dobel trabou pa por cumpli cu nan debenan di tur luna.

E consecuencia di esaki ta cu e hoben ta keda su so na cas y kisas no tin cuminda merdia, ni supervision y pio ainda … ta lanta su so y ta get bored y ta busca maldad pa haci. No lubida mucha ta keda mucha.

Amplia scol cu arte, musica, deporte, coding, agricultura y teatro, lo logra yuda e comunidad soluciona un par di e problemanan aki:

obesidad pa falta di bon nutricion, pasobra e hoben lo come saludabel merdia na scol y e hoben lo ta haciendo deporte

kita e hoben di haci maldad riba caya, pasobra nan ta mal fada na cas, door cu awo den un forma positivo hunto cu otro hoben nan por resalta den nan talentonan deportivo y creativo

e lo yuda e hoben subi su amor propio y baha e stress y depresion halto cu tin bou hoben, pasobra arte, musica y deporta a demostra di tin influencia positivo riba un hoben

e lo baha e cantidad di hortamento, joyriding, abuso di alcohol y droga bou di hoben, pasobra tin mas control riba nan y nan ta bezig cu otro cos positivo den nan bida

e lo yuda e mayor cu no por sali di trabou merdia pa busca yiu y lo dun’e e trankilidad cu su yiu ta bezig den un ambiente positivo y creativo

e lo baha e embaraso hubenil, pasobra e hoben ta bou supervision y guia di persona adulto y nan ta bezig cu cosnan cu nan ta gusta

e lo crea oportunidad igual pa tur hoben pa resalta y bira un next Xander Bogaerts.

E lo crea hoben culto di un nivel halto cu amor y pasion pa cosnan bunita y positivo cual mañan lo resulta den un mihor trahado, yiu, ruman y casa.

Tur pais na mundo a bay over na inclui arte, deporte, musica y coding den nan curiculo, pasobra e ta demostra cu no ta tur hoben tin pasion pa materia manera wiskunde, natuurkunde, etc, pero hopi hoben ta briya den e ramonan artistico y deportivo. Tambe ta importante pa menciona cu tin hopi estudio awendia manera coding, fine arts cu ta rekeri e extra curiculo aki. Nos ta bibando den un otro tempo y no ta tur hende a nace pa ta dokter, abogado, economista. Tecnologia y social media a trece cun’e cu e trabounan tradicional ya no ta loke ta mas gusta bou e hobennan di awendia.

POR den un forma structura y hunto cu e maestro, educador, artista, fundacion, organisacion y expertonan den tur e diferente ramonan aki, lo traha un plan a largo plazo pa por implementa den un forma eficiente y responsabel e introduccion di scol te cu 5 pm cu ta inclui arte, deporte, musica, teatro, agricultura y coding.