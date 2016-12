Ambulance ta haci un yamado na pueblo pa ta conciente den e dianan di fiesta aki

E dianan aki di fiesta nos departamentonan lo bay ta basta activo. Sigur Ambulance ta uno cu ta haci un yamada pa pueblo ta conciente den e dianan aki. Hefe di e departamento di ambulance, Lierato Hoek, ta splica cu pa e dianan di fiesta venidero ta pidi hende pa ta mas cauteloso, vooral den trafico. Pero tambe pa hendenan cu ta sufri di cualkier malesa cronico, por ehempel diabetico y presion halto pa loke nan ta come.

Hopi hende ta gusta laga cuminda para algun dia y esey tambe tin su peliger cune. Segun Hoek, preparacion di cuminda ta hopi esencial. Departamento di Salubridad Publico hopi biaha ta trece cierto informacionnan caba con tin cu prepara cuminda y con tin cu ward’e pa esaki no tin consecuencia cu tin cu yama ambulance pa motibo cu hendenan ta bira malo cu hendenan ta intoxica cu cuminda cu a daña.

Pa loke ta trafico, sea cauteloso riba caminda. Si bo ta bebe no stuur, uza seatbelt. Awor aki ta bezig cu un campaña cu si bo ta bay stuur, bo tin un hende banda dibo, amigo Didi, pa por hibabo cas safe.

Den e dianan aki tin hopi accidente pa motibo di slipmento. Segun Hoek, practicamente tur mainta awa ta cay. Sea cauteloso riba caminda. Tur hende ta pura, nos sa cu ta druk. Sali na tempo y tuma e medidanan cu mester wordo tuma, segun Hoek.

Otro siman ta klapchi. E temporada aki tambe lo bay ta pisa. Vooral cu mucha ta pidi hopi biaha pa tene bista riba nan. Mucha chikito hopi biaha no ta mira e peliger. Mañan nan ta cana sin dede, cu bista cu no ta optimal pa motibo di no a tuma e medidanan di precaucion na tempo.

Mensahe pa pueblo di parti di personal di ambulance, Imsan, kier a desea pueblo un feliz dianan di fiesta. Un biaha mas pa ta cauteloso vooral den trafico, segun Liberato Hoek.