Ambtenaarnan di Reino temporalmente no ta biaha cu Insel Air

Ambtenaarnan cu ta traha of cu ta biaha den e parti di Caribe di Reino temporalmente no tin mag di haci biahe di trabou cu e aerolinea Insel Air. A surgi preguntanan rond di e siguridad di e compania di aviacion. Na e momentonan aki no tin un bista mucho cla pa loke ta trata di e siguridad di e avionnan din Insel Air. Pa e motibo aki, como un medida di precaucion a cidici pa por lo pronto no haci uso di e servicionan di e aerolinea pa biahenan di trabou. Tambe a dicidi cu lo comunica esaki di forma amplio pa asina otro pasaheronan tambe ta informa. E inspeccion di habitat y transporte di Hulanda (Nederlandse Inspectie voor Leefomgeving en Transport ) ta den contacto estrecho cu autoridad di trafico aereo na Korsou pa haya mas claridad riba e aspectonan di siguridad riba e aspectonan di siguridad di e avion di Insel Air.

A tuma e medida aki pasobra Gobierno di Reino ta responsabel pa siguridad di su personal. E regla aki ta valido pa tur ambtenaar di Reino cu ta den e parti Caribeño di Reino manera personal di Defensa, ambtenaarnan di RCN (Rijksdienst Caribisch Nederland), y e empleadonan di Vertegenwoordiging van Nederland in Curaçao, Aruba en Sint Maarten.