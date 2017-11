AMBICIOSO!

Tempo a cambia. Pa di prome biaha den historia di Aruba, bon gobernacion ta haya un luga prominente den e programa di gobernacion, riba dje di un coalicion. Esey ta bon noticia. Naturalmente tin e skepticonan cu ta mustra cu papel tin pasenshi y ta acepta tur cos. Pero ami si tin speransa. Awor cu a describi’e asina cla den programa di gobernacion, aki aya hasta cu un planificacion den tempo, comunidad tin un instrumento concreto pa ranca gobierno na su orea si e no tene su mes na su intencionnan. Pasobra esey ta unico solucion pa Aruba: no ta tanto e partidonan ta forma e alternativa principal pa un rumbo nobo, sino ciudadano individual, organisado civil y instituto independiente cu ta sali for di nan escondite y ta sali na vanguardia di comunidad di cual nan ta forma parti y ta tene e partidonan na nan promesanan.

Cual ta e intencionnan principal di gobernacion? Na prome luga un investigacion di e situacion (financiero) real. Como cu transparencia no tawata nada di gaba durante e ultimo gobernacion, un inventarisacion real ta inevitabel. Con nos situacion financiero ta di berdad? Awor cu dentro di poco mester cuminsa paga e proyectonan di PPP, ki impacto nan lo tin riba e presupuesto cu ya caba ta hopi vulnerabel, e totalidad di debe y pues e interes cu mester paga? A base di esey, cual ta nos opcionnan y…nos lo logra realisa concretamente algo di e plannan bunita cu ta para den e acuerdo di gobernacion?

Pero esey ta leu di ta lo unico. E nombracion (politico) di (mucho hopi) personal (incapacita) den departamento di gobierno y e negligencia di e administracion financiero a obstaculisa desaroyo necesario. No solamente mester traha duro awor den departamento na un cambio di mentalidad, sino tambe na un organisacion na unda produccion di relato na fin di cada kwartaal ta bira normal y na unda ta entrega cuenta anual dentro di maximo 1 luna despues cu e aña a termina.

Ta di spera cu por fin lo ehecuta e analisis di tarea nucleo (kerntakenanalyse) cu a entrega e gobierno di MEP mas cu 10 aña pasa y cu di biaha a disparce den un lachi hundo. Asina gobierno por duna contenido na su intencion pa baha gasto di personal substancialmente y pa aumenta e eficiencia y efectividad di e aparato gubernamental. E depolitisacion di e maneho di personal tambe lo hiba na un mehoracion di calidad di e aparato gubernamental y na un reduccion grandi di e gastonan. Den combinacion cu introduccion di HBRA (Herziening Bezoldingingsregeling Ambtenaren) cu mester a tuma luga mas di 25 aña pasa caba, esaki por resulta na economisacion concreto y considerabel y por elimina e existencia di situacion absurdo den nos sistema salarial actual.

E partidonan tambe tin como intencion pa percura pa e instancianan di conseho y control haya suficiente medio y pa trata nan ‘cu respet’. Si e ultimo aki ta nifica cu e organonan aki ta haya un posicion completamente independiente (p.e. pa cu nombracion di nan personal) y cu no solamente lo lesa nan rapport sino cu nan lo forma e base pa tratamento di presupuesto y pa evaluacion serio di maneho cu a hiba, esey lo nifica un paso grandi pa dilanti cu hopi consecuencia positivo.

Introduccion di e Ley Financiamento di Partido Politico, un Camber di Presupuesto y un Camber di Integridad dentro di 1 aña, den caso cu di berdad lo cumpli y cu lo forma nan cu hende cu no ta politicamente liga, no solamente lo resulta den confiansa na Aruba mes, pero tambe cerca e partnernan di Reino. Mescos ta conta pa e otro leynan (manera esun tocante screening di minister, no solamente prome, pero hustamente tambe despues!) cu tin e intencion pa mehora integridad di gobernacion. Di e manera aki e partidonan envolvi no ta limita nan mas na reconoce e tantisimo fayonan, pero aparentemente nan tin e proposito serio pa elimina y mehora nan riba termino corto.

Na mesun manera e intencion pa por fin renoba e Ley di Compatibilidad (despues di decada cu ta ‘traha’ riba dje) y e atencion special pa ehecucion corecto di e reglanan di destaho (cu semper a hiba na abuso), ta mehoracion importante cu lo aumenta e integridad di gobernacion considerablemente.

Tur e iniciativanan aki y mas riba tereno di bon gobernacion cu e partidonan envolvi a pone como enfoke di nan maneho, ta duna speransa cu nan ta serio. Pero ta depende pa gran parti di e ‘guia’ necesario di comunidad si di berdad nan lo logra nan metanan.