AMAA ta lansa website y logo nobo

Presidente di Directiva di AMAA, Asociacion di Musico y Artista Arubano Sr. Sergio Tjie a Loi ta splica kico ta nan metanan pa nos musiconan.

Nan ta para pa tur e musiconan y artistanan di Aruba. Ta tempo pa ta bon organisa y ta mirando cu poco poco artista y musiconan ta acercanan cu problema na hotel. AMAA tey pa yudanan, dunanan splicacion den ley, nan tin hendenan specialisa den musica, nan ta conta cu diferente hende den diferente specialisacion.

A bira tempo pa musiconan sa pa kico nan ta para y ken ta nan tras. Tin algun ley cu actualmente a wordo trata, a wordo entrega y aworaki AMAA ta bezig cu e instancianan concerni di esey.

Plan di AMAA ta diferente, y no solamente pa Carnaval, sino pa henter aña. Poco poco lo duna informacion, musiconan lo conoce e directiva di cerca y tambe e artistanan. A combersa cu diferente departamentonan di gobierno, pa p.e. Ora ta bin musiconan cu ta bin afo y AMAA ta haya melding cu tin tocadonan ilegal den hotel. Y na e momento ey, AMAA ta para pa nos producto y nos musiconan.

Segun Sr. Tjie- A Loi, turistanan ta bin Aruba pa nan skucha musica tipico di Aruba y nan kier pa nos artistanan y nos musiconan ta na prome luga. Y AMAA ta para pa esey.

Tin musiconan y artistanan cu ta biba di loke nan ta produci, y ta hopi fastioso y esaki mester wordo bista, cu AMAA a hayanan confronta cu hendenan cu ta bin for di exterior, cu no ta registra, cu no ta paga belasting, cu no ta traha duro manera nos musiconan pa por biba di nan musica, Sr. Sergio Tjin – A Loi a splica.