Alhambra Casino ta den su derecho pa pidi un otro referendum

Na aña 2015, sindicato STA a pidi un referendum na Alhambra Casino y nan a gana e referendum den 5 departamento. Aworaki e compania ta pidi un otro referendum, pa motibo cu na nan parecer e sindicato no tin mayoria mas. Sr. Anselmo Pontilius, mediado di gobiero na splica.

Durante 2016 a negocia un contracto colectivo, pero nan no a keda cla. Por lo tanto aña 2017 a habri y e dunado di trabao ta bisa cu un cantidd di trahado cu a pidi e referendum a retira for di e sindicato. Y por lo tanto a pidi un referendum pa wak si ainda sindicato tin mayoria.

Segun Sr. Anselmo Pontilius, mediado di gobierno, e dunado di trabao por pidi un referendum, legalmente e ta permiti. Y nan momento cu pidi un referendum y tin e deber di anuncia esaki. SI e referendum ta bay door no ta conoci, ya cu ta henter un trayecto y un cantidad di condicionnan cu mester tuma luga.

Sr. Pontilius a informa cu nan ta bay purba na media entre e dunado di trabao y e sindicato STA. E sindicato a bin cu pruebanan cu nan a haya mas trahado como miembro acerca y pa cual esaki ta cambia e scenario un poco. Otro siman nan lo reuni cu tanto e sindicato como e dunado di trabao.

Si ta trata di un triki di e dunado di trabao pa tarda e proceso un poco, esey Sr. Pontilius no por bisa. Partidonan ta na mesa for di aña pasa. Esaki sigur no ta na bienestar di ningun partido pa tarda e proceso. Unabes e sindicato y e dunado di trabao ta na mesa nan tarea ta pa negocia dentro di e realidad di e empresa y purba na yega na un contracto colectivo. Na momento cu e sindicato gana un referendum pa representa e trahadonan, e ley ta dun’e derecho pa negocia un contrato colectivo.

E ley ariba referendum ta duna e derecho na e dunado di trabao y sindicato pa solicita un referendum na e instituto di mediado di gobierno.

Mediado di gobierno lo pidi ambos partido, mirando kico tin ariba mesa aworaki, pa bin hunto y wak respecto e dunado di trabao, wak si e partidonan por yega na otro, mediante e institucion di mediado di gobierno. Asina Sr. Anselmo Pontilius, mediado di gobierno a splica.