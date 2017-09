Algun tips cu biaheronan mester tene na cuenta na aeropuerto

Departamento di Aduana kier recorda tur persona biahando pa exterior y cu lo bay haci compras di articulonan pa uzo personal of negoshi pa tene cuenta cu na yegada na Aruba tin

cu declara e mercancia debidamente na Aduana. Pa algun producto pa uso personal te na balor di 400 florin ta posibel pa importa sin cu ta necesario pa paga impuesto di importacion. Riba demas articulonan cu ta wordo importa y cu ta surpasa e balor di e exoneracion di 400 florin lo mester paga derecho ariba esakinan.

Formulier Tijdelijke Uitvoer

Departamento di Aduana ta recomenda biaheronan pa registra laptop of tablet na oficina di

Aduana na aerocargo of na aeropuerto. Esaki ta conta solamente pa articulonan di balor cu ta practicamente nobo y cu e biahero no tin un prueba cu e producto a sali for di Aruba caba. E

formulario ta un comprobante cu e persona a sali cu e articulonan for di Aruba y e ta pa evita

cu mester paga impuesto ariba e articulo aki na momento cu e ta regresa na Aruba. Tur biahero por download e formulario di Tijdelijke Uitvoer for di riba e website www.douane.aw y yena e formulario di adelanta pero lo mester pasa registra esaki prome cu e biaha na oficina di Aduana na aeropuerto of na e seccion di Cargo. Sin constancia di e control di Aduana ariba e formulario esaki no ta valido.

Placa y papelnan di balor

Den caso cu un biahero ta regresa Aruba cu un suma di 20.000 florin of mas e ta necesario pa haci un melding na loket di Departamento di Aduana na aeropuerto mediante un formulario di MOT. Den caso cu no cumpli cu e rekisitonan aki, e biahero ta riesga conforme e ley di MOT na un castigo di prison y un boet.

Productonan Prohibi y Permiso di Importacion

Na mesun momento Departamento di Aduana ta recorda biahero y importadornan di carga

pa ta conciente di e reglanan prescribi den diferente ley encuanto importacion di mercancia of

transportacion di mercancia pa Aruba cu ta rekeri un permiso y/of cu ta prohibi. Manera ta e

caso pa: armanan (di candela), droga, remedi, mata, bestia, carni of preparacionnan traha di

carni.

Den caso cu e biahero/ importador di carga no por presenta un permiso, Departamento di

Aduana lo wanta e mercancia y esaki lo por tin como consecuencia cu e biahero/importador of exportador di carga ta haya un multa y lo por wordo deteni. Alabes e mercancia lo por wordo destrui.

Pa termina Departamento di Aduana ta sugeri pa tuma bon nota di e contenido di e notificacion aki pa asina evita cualkier inconveniencia cu por surgi durante control di Aduana na yegada di e biahero na Aruba.