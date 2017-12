Algun medio di prensa ta mal informa cosnan di Servicio Meteorologico

Directiva di Servicio Meteorologico a tuma nota cu un relato di prensa a wordo publica den

cierto medionan di comunicacion. Den e relato aki ta referi na Servicio Meteorologico den un tono negativo. Pa prome ta referi cu aeropuerto ta core peliger pa cera durante dianan di fiesta. Esaki dor cu empleadonan no ta contento cu nan trabou.

Esaki ta straño pa directiva, paso niun ora tabata tin un strike i directiva no a wordo

acerca tampoco den masa dor di empleadonan cu ta rabia.

E “falta di empleado temporal”, tabata relata na kebrante di salud cu ta algo cu por pasa semper y ta normal. Directiva di Servicio Meteorologico a adapta e schedule di trabou, pa asina e servicio por a keda wordo duna manera semper cu mesun calidad.

Directiva a tuma nota tambe cu ta menciona cu e director a keda sin paga empleadonan. Esaki ta straña directiva paso tur papel relata cu pago ta wordo entrega na tempo na e instancianan concerni, y ta e instancianan aki ta paga empleadonan. Servicio Meteorologico ta un departamento di gobierno y no un negoshi priva cu un doño na cabes.

Relaciona na e otro puntonan cu e comunicado di prensa ta haci mencion, tin cu bisa cu directiva di Servicio Meteorologico semper a actua segun recomendacionnan di instancianan concerni.

Directiva tambe ta keda straña cu mayoria di empleadonan no tabata na haltura mes di e comunicado di prensa cu a sali. Pues loke e relato di prensa ta busca di ilustra cu supuestamente e ta un relato cu ta carga aprobacion di mayoria di e empleadonan no ta cuadra cu berdad.

Manera tur caminda unda tin trahado semper por tin 1 o dos trahado cu no ta contento cu nan trabou, pero esey no ta dunanan derecho di papia na nomber di un departamento of su empleadonan.

E email [email protected] sigur no ta di servicio meteorologico. Tur email di Servicio Meteorologico ta caba cu @meteo.aw.

Directiva di Meteo ta recomenda e medionan di prensa cu a publica e fake-news aki pa otro biaha haci un miho investigacion, na luga di publica datonan sin verifica mas a leu ariba e berdad.