Alerta riba substancia cancerigeno den koffie

LOS ANGELES, California — Den futuro, un kopi di koffie por ponebo bira mas nervioso hasta prome cu tuma un tiki.

Un organisacion sin fin di lucro kier pa fabricante, distribuidor y minoristanan di koffie, pone advertencia riba un substancia kimico den e infusion cu ta causa cancer y a bin ta mustra evidencia den un corte di Los Angeles pa prueba nan caso.

E demanda, cu a wordo presenta basta tempo pasa, a reanuda dialuna. E ta alega cu Starbucks y cerca di 90 empresa mas incluyendo supermercado y tiendanan minorista, no a cumpli cu un ley estatal cu ta rekeri advertencia riba substancianan kimico peligroso haya tur caminda, desde productonan casero, pasando den centronan laboral te cu medio ambiente.

Den e centro di e disputa ta acrylamide, un carcinogeno haya den productonan cushina manera batata hasa, cu tambe ta un derivado natura di e proceso di e tostamento di e koffie. E industria di koffie a reconoce e presencia di e kimico, pero ta sigura cu ta den cantidadnan chikito cu no ta haci daño y ta compensa cu e beneficionan di bebe koffie.

Aunke e caso tabata den corte for di 2010, a ricibi poco atencion.

Un veredicto na fabor di e Conseho pa Educacion y Investigacion riba Toxico, organisacion poco conoci, por sacudi e industria cu posibel multanan astronomico y por lanta hopi consumidor, aunke no ta cla ki efectonan e lo por tin riba hendenan custuma den bebe koffie.

E abogado cu ta demandando e industria, kende ta tuma tres kopie di koffie pa dia, a bisa cu e meta final ta motiva e industria na remove e substancia kimico di koffie.

“Mi ta adicto, mescos cu dos tercio di e poblacion,” abogado Raphael Metzger, a bisa. “Mi lo gusta cu e industria saca e acrylamide for di koffie pa mi adiccion no obligami na bebe.”

