Alerta na Brasil: E Bayena Blauw a yega Latino America

BRASIL – Mas di 130 hoben na Rusia a muri despues cu e prueba a caba. Autoridadnan na e continente ta den alerta ya cu e escalofriante reto ya a yega Brasil y a laga victimanan mortal.

E origen di e wega no ta cla, pero el a surgi na Vkontakte, un tipo di Facebook Ruso, caminda cu varios noticia falso ta expande via rednan social, a caba den convirti’e den viral.

Con e ta funciona

E cumplimento di 50 desafio ta wordo supervisa pa algun “curador”, adolescente cu perfilnan falso of personanan cu ta biba na otro pais, sin ningun relacion cu e participantenan, y cu ta manda mensahe cu prueba pa 4’or y 20 di marduga.

Entre e retonan pa wordo supera tin algun simpel, manera pinta un bayena riba un papel y otronan mas morbido, manera corta lip, traha un buraco den man, haci un tatoo di un bayena riba un brasa cu un pida glas of pasa 24 ora sin drumi mirando peliculanan di teror.

E participantenan mes manda potret cu nan a cumpli cu e retonan na nan curador, y hasta, subinan riba rednan social como prueba bao di e tag @i_am_whale y #bluewhalechallenge (haciendo e buskeda aki riba rednan social, por haya materialnan visual sensibel).

E adolescentenan ta ricibi mensahenan riba nan celular of riba perfilnan di Facebook pa uni na gruponan cera y por participa na e wega.

Su yegada na Latino America

E prome casonan fatal na Brasil tabata den e estado di Paraiba, unda cu por lo menos dos hoben a fayece supuestamente mientras nan tabata participa den un di e pruebanan di wega.

Posteriormente, a registra otro morto di un mucha muhe di 16 aña na Vila Rica, den e estado di Mato Grosso, kende a muri hoga den un lago y cual curpa a wordo haya cu corta na su brasanan, un di e pruebanan habitual cu e wega ta exigi.

Den e mesun ciudad, despues di a conoce e morto, un mama a alerta polis pa denuncia cu su yiu muhe tambe tin corta na su curpa y cu e ta sospecha cu e tabata siguiendo orden di e grupo.

Tras declara na polis, e mucha muhe a admiti cu e tabata na e prueba 48 di e 50 di e wega. E ultimo lo ta suicidio.

Den e estado di Minas Gerais, polis ta investiga dos suicidio di adolescente, sin conexion entre nan, sospechoso di a participa na e wega.

Otro intentonan di suicidio registra entre adolescentenan den e ultimo simannan den henter e pais a cende tur clase di alarma, entre mayornan, polis, psicologo y e mesun scol of institutonan.

Na Curitiba a registra ocho intento di suicidio entre adolescentenan de e ultimo siman, vincula supuestamente na e wega, loke a haci cu e alcalde di e ciudad, Rafael Greca, na divulga un video pa alerta henter e poblacion riba e “Bayena Blauw.”

Den e municipio di Ipanema, na Minas Gerais, a drenta panico entre e mayornan ora di difundi via Whatsapp un mensahe di un hoben kende supuestamente ta participa na e wega, caminda cu e ta pidi pordon di acepta e prueba, di duna mangelnan venena na alumnonan di tres scol diferente di e municipio.

Na Sao Paulo, e siman anterior, un pareha di hoben a kita nan bida den un camber luhoso di un hotel y nan famia, aunke no a menciona e wega di e bayena, a indica cu ambos tabata pasa oranan riba internet y a frecuenta website y literaturanan relaciona cu suicidio.

Algun famia a denuncia cu despues di a descubri cu nan yiunan tabata hunga e “Bayena Blauw” y a impedi pa nan sigui haci’e, nan a ricibi menasa riba celular of riba rednan social.

Actualmente, autoridad y expertonan ta conseha mayornan pa ta atento cu e actitud di e yiunan y alerta den comportacionnan straño.

Polis, awor aki ta investiga e origen di e mensahenan y ta purba di descubri si e decenas di intentonan di suicidio ta, manera parce, ta e ultimo prueba di e macabro wega aki.

Inspiracion?

Na 2016 a estrena “Nerve, un wega sin regla”, unda cu e popular Emma Roberts y Dave Franco ta somete na un wega di tipo “truth or dare”, den un version online.

E protagonistanan ta drenta como “hungado” y tur esnan cu ta mirando e red, ta dunanan reto, caminda cu ora cu cumpli cu esaki, nan ta entrega nan un suma di placa, pero si nan faya, nan ta cleanup nan cuentanan di banco.

Den e film, e retonan ta aumenta su intensidad desde papia cu un straño, te crusa dos edificio cu un trapi di palo.

E reto pa alcansa e premio final ta consisti di asesina su oponente dentro di e dinamica di e wega.

Fuente: www.elheraldo.co