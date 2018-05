Alan Howell (POR): “Minister di Husticia lo haya golpi, pero ta importante pa e tira mokete bek”

Parlamentario di POR, Alan Howell papiando di casonan di atraco a bisa cu debi na e trabou cu el a eherce den Cuerpo Policial, sa e situacion di trauma cu e personanan cu ta pasa den algo asina ta keda aden.

E ta consciente cu un minister di Husticia no lo por bay scapa di cierto criminalidad cu ta pasa den comunidad. Pero pa Howell ta importante pa un minister di Husticia sa di tira mokete bek.

E cartera di Husticia ta uno cu no por briya cun’e, pero ta importante pa pueblo mira cu como un minister di Husticia bo no ta wordo intimida y cu ta zorg pa ataca e problemanan aki cu ta pasa den nos sociedad.

Pa e motibo aki e ta duna Minister Andin Bikker un ‘schouderklopje’ ya cu e ta buscando tur formula y tur conseho necesario cu e por haya pa ataca e criminalidad y hib’e na e minimo cu ta posibel.

Tambe Alan Howell a menciona cu e ley di iniciativa cu e ta presentando pa loke ta castigo minimo pa casonan di atraco y abuso sexual, incluyendo pedofilia, ta algo cu e ta considera un contribucion for di Parlamento na gobierno, Minister di Husticia y Aruba en general. E ta un forma pa yuda combati criminalidad. E ley aki lo wordo presenta dentro di algun dia.

Parlamentario di POR ta finalisa mandando un palabra di sosten na Minister Bikker pa e continua cu e trabou dificil di bringa criminalidad cu man duro.

