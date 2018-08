Alan Howell (POR): Barionan di pariba di brug ta pidi atencion di Minister di Infrastructura

Pueblo ta tumando nota cu Minister di Infrastructura y DOW ta asfalta diferente caminda pabou di brug. Esaki ta tumando lugar muy en especial den barionan cu ta come stof pa añanan largo. Como Parlamentario, Alan Howell ta aplaudi e esfuersonan di Minister Oduber y DOW pa mehora e calidad di bida di nos hendenan. Howell ta bisa cu esaki ta algo hopi bon cu e minister y DOW ta bezig cu ne, pero na mes momento e kier a corda minister y DOW riba pariba di brug tambe.

Den mesun cuadro di infrastructura, pero relaciona cu un otro topico, habitantenan di bario di Mabon ta desea riba e caminda principal di Mabon e asina yama “berm” of polis drumi. Mescos na Weg Seroe Preto riba e caminda di Madushi Stars pa Grot di Lourdes, riba Caya Jose Geerman, ex Congo Weg y por ultimo Weg Rooi Hundo. Na tur e sitionan menciona aki habitantenan ta harta di e chauffeur cu ta core cu velocidadnan halto, poniendo nan mes y e hendenan den bario na peliger.

“Den nomber di habitantenan di pariba di brug y habitantenan di e barionan ariba menciona ta gradici minister Otmar Oduber y DOW di antemano pa e atencion pidi y desea”, Alan Howell ta bisa. “The small man for the people and the people for the small man”.

Comments

comments