Aki 72 dia Gobierno di AVP no por bolbe

Aki 72 dia pueblo di Aruba ta haya e oportunidad pa bay urna electoral y scoge su Gobierno na un manera democratico. Segun parlamentario di fraccion di MEP, Dangui Oduber, ta importante pa nos como politiconan duna pueblo informacion y ta transparente tambe cu e votadonan. Un cos ta sigur riba 22 di September 2017, e Gobierno di AVP NO por bolbe! E gobierno di AVP ta e Gobierno di mas corrupto den historia di pais Aruba. Un Gobierno cu a inverti den infrastructura pa crea un netwerk di corupcion nunca antes bisto na e pais aki. Mike Eman como minister presidente a insisti pa ehecuta proyectonan grandi manera Green Corridor, Watty Vos Boulevard y renobacion y ampliacion di hospital. E insistencia aki ta pasobra hopi placa a wordo reparti tras di cortina. Esey ta e realidad.

Pa esnan cu no sa mi ta sugeri nan pa subi e website di Camara di Comercio https://www.arubachamber.com/ y busca e nomber di e compania cu ta maneha Green Corridor cu ta costa nos pueblo 400 miyon florin. Busca e compania CARIBBEAN INFRASTRUCTURE COMPANY (CIC) y wak pa bo mes kende ta un di e managing directornan.

Nada mas y nada menos cu sobrina di Leoncita Arends. E mesun Leoncita Arends kende a haya mas cu 120.000 M2 di tereno, NO pa desaroya sino pa pone na benta y specula cu tereno di pueblo. Leoncita hunto cu Benny Sevinger a kita tereno for di pueblo pa nan haci negoshi cu nan. Di e manera aki na un manera structura y organisa, a abusa di fondonan publico, abusa di terenonan di pueblo cu e unico meta pa enrikece E grupito ELITE di AVP, e grupito ELITE rond di Mike Eman y Benny Sevinger!

E problema mas grandi cu tin na Aruba banda di e costo di bida haltisimo, e problemanan social, e cuido medico mediocre, e criminalidad for di man ta e GRADO di corupcion na Aruba.

Na e momentonan aki tin ex minister of minister, nos no sa mas, Paul Croes, en todo caso un minister sin cartera ta cana cas ta pidi pueblo sosten sabiendo cu e NO ta ministreriabel na e momentonan aki mirando cu e ta bao di un investgacion penal. Un investigacion riba soborno y corupcion caminda ta tilda e minister di ta meti den bendemento di permiso. Hecho ta cu e minister en cuestion a duna 1800 ONTHEFFING y asina a kita pan di 1800 persona cu ta biba riba e pais aki. E la duna ontheffing pa hardinero, pa security, pa waitress, pa koki y asina na un cantidad di profesion cu NO mester busca hende di afo pa nan. Un decadencia total caminda politiconan cu mester duna e bin ehempel ta duna e mal ehempel canando buscando voto manera nanda NO a sosode siendo cu keto bay e NO a wordo declara liber di e acusacionan hopi serio cu tin den su contra!

Tin varios keho a wordo entrega na ministerio publico contra minister Benny Sevinger relaciona cu speculacion cu tereno y te dia di awe ministerio publico no a haci nada nada riba e casonan aki. Tin bendemento di permiso di labor, tin bendemento di permiso di estadia, casa di ministernan mes ta fungi como tramitadora, casa di minister ta bende santo y piedra na Green Corridor y tur esaki e pueblo mester guli manda abou y acepta. Un Gobierno corrupto mester wordo manda cas pasobra politiconan tey pa sirbi pueblo, sirbi pais, sirbi interes general y no pa sirbi nan propio interes, interes di nan cartera y interes di e grupito ELITE di Canal 90. E pueblo aki su hendenan NO a progesa y ora bo mira con ministernan ta biba, con e grupo Elite ta biba nos tur tin cu oara keto un rato y puntra nos mes, unda tur e biyonesnan nan cu Mike Eman a endueda nos pais a bay? Kende ta esnan cu realmente e beneficia di 8 aña di AVP! E contesta ta simple, e grupo Elite di AVP cu a haya tur loke nan a pidi.

Un Gobierno cu ta corupto y no ta transparente no merece sosten y confiansa mas di pueblo. Un Gobierno cu NO kier duna cuenta na pueblo y cada bes ta sconde informacion na pueblo y ta core pa asumi nan responsabilidad mester bay.

Corupcion a caba cu hopi pais na mundo, BAN NO LAGA ESAKI SOSODE CU NOS DUSHI ARUBA!