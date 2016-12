Aischal van der Linde y Aaron Jacobs di Brazil Taekwondo Stichting a entrega e atletanan nan certificado

Dia 10 di December algun atleta di Brazil Taekwondo Stichting a haci examen pa faha di color unda cu Alberto Klabér a examina e atletanan cu a prepara pa esaki unda cu nan mester a demostra cu nan tabata cla pa e siguiente grado. Nan mester haci 4-hoeks, Teoria, Self defence, Bringa, Tecnica, conta na Koreano, demostra diferente schop y 1-steps.

Alberto Klabér a focus masha hopi mes ariba e parti di participacion den campeonato unda cu lo por forma di e team di Train Hard Fight Smart, manera Dilon Brown, Lixjandra Bello, Elijah Mackay y awor tambe Meadlynn Frandl. Despues cu Klabér a haci e examen a dicidi pa anuncia esaki durante e cena di pasco unda cu Aischal van der Linde y Aaron Jacobs a haci entrega na esnan cu a pasa pa e siguiente faha nan certificado. E siguiente atletanan a ricibi nan certificado.

Q-vion Lints Gele Slip.

Jayliann Wernet Gele Slip.

Zhimari Wever Gele Slip.

Dilon Brown Gele band.

Maelynn Frandl Gele Band.

Elijah Mackay Gele Band.

Tur esnan cu no a haci examen of no tabata cla pa examen lo por haci esaki na luna di Maart 2017.