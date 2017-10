Airbus di Air France a baha na Canada di emergencia

GOOSE BAY, Canada – Un Airbus A380 di Air France cu tabata tin e ruta di Paris pa Los Angeles, mester a efectua un “aterisahe di emergencia” diasabra na Canada, despues cu un di su cuater reactornan a sufri un “daño grave,” e aerolinea Frances a anuncia diasabra.

“E avion di vuelo 066 a aterisa sin incidente na e aeropuerto militar di Goose Bay na Canada y e 520 personanan a bordo a wordo evacua sin daño y sin herido,” un vocero di e compania na Paris a laga sa.

E aparato a wordo desvia ora cu e tabata bulando riba Greenland y a aterisa na Goose Bay, e vocero a splica. Tabata tin 496 pasahero y 24 miembro di tripulacion abordo, el a precisa.

E aterisahe a tuma luga cu “normalidad” na e base militar aki. Air France a manda inmediatamente personal di nan for di Montreal y New York pa atende cu e pasaheronan.

E compania ta “studiando tur solucion” pa hiba mas pronto posibel e pasaheronan pa Merca, e vocero a añadi. Pa awor aki, Air France no a duna ningun splicacion riba e causa di e problema na e motor. Imagennan difundi pa e internautanan ta bastante espectacular. Den nan por a mira e reactor daña casi sin su capa externo.

“E pasaheronan di e vuelo #AF66 Paris-Los Angeles, lo recorda durante hopi tempo nan vuelo,” Iskandar (@AlexBeaurepaire) a tweet, hunto cu dos potret di un reactor casi sunu, cu e tapa y e parti dilanti ranca.

E A380 di Air France, tin reactornan GP7200 realisa pa dos empresa Mericano asocia, General Electric y Pratt and Whitney.

E flota di Air France ta inclui 10 Airbus A380, considera como e avion di pasahero mas grandi di mundo.

E pedidonan di A380 a cay den e ultimo dos añananan, obligando Airbus na reduci su produccion di e modelo aki. Desde 2018, nan lo traha un ehemplar pa luna, compara cu e 27 cu nan a haci durante henter 2015.

A pesar di tur cos, e consehero delegado di Airbus, Thomas Enders, a bisa cu ainda tabata kere den e futuro di e avion aki.

Na Juni, den e salon aeronautico di Le Bourget, Airbus a presenta un version mehora di su avion emblematico, e “A380Plus”, destina na optimalisa su rentabilidad pa purba reactiva benta.

