Ainda tin seis luna cu por entrega declaracion di Inkomsten Belasting

Den e dianan aki loke ta mas actual ta Inkomsten Belasting, cu ta e declaracion cu tin cu wordo yena pa loke ta trata aña 2016. E siman cu a pasa tabata e ultimo siman cu a yuda e clientenan cu tin dificultad pa yena e formulario, segun vocero di Departamento di Impuesto, Meverly Romano.

El a agrega cu nan tabata na MFA Noord y YMCA San Nicolas. E siman cu a pasa tabata hopi bon, compara cu e siman anterior, mirando cu tabata siman di campaña. E atendencia tabata hopi mas miho e siman cu a pasa, el a menciona.

Pero pa awor aki esey no ta posibel mas, miranod cu e fecha di 2 di October a yega, cual ta e deadaline. Posiblemente lo haci otro dos siman mas, pero te otro aña den e di dos mita di Maart. Awor aki ta teniendo cuenta cu e deadline, pasobra Inkomsten Belasting tin e termino legal di dos luna. Nan ta otorga e formulario na e clientenan cu e fecha oficial di otorgamento. E fecha oficial ta dia 1 di Augustus, 2017. Esey ta nifica cu dos luna e cliente tin pa yen’e y entreg’e y esey ta caduca dia 1 di October. Pero door cu dia 1 di Octuber ta cay riba un diadomingo, e ta cay riba 2 di October. Esey ta e termino legal pa entrega e declaración aki pa entrega Inkomsten Belasting 2016. Pero manera cu a haci aña pasa, banda di e termino legal aki, Departamento di Impuesto ta duna e clientenan seis luna mas di tempo pa esnan cu no ta alcansa pa entrega nan declaracion pa dia 2 di October, cu ainda nan tin seis luna mas di tempo cu nan por caba di completa e declaracion y e ora nan deadline ta bira dia 3 di April, 2018.

Tin chens ainda pa e hendenan cana nan caminda pa caba cu nan asuntonan di belasting.

Tin e termino legal cu ta e termino di dos luna, cu ta caduca dia 2 di Octuber y despues di esey Departamento di Impuesto ta extende e termino aki cu seis luna mas. En total e clientenan tin 8 luna cu nan por completa nan declaracion y fecha final si pa entrega e declaracion ta bira 3 di April 2018. Kier toch pa e clientenan cumpli den 2 luna, cual ta e termino legal. Pero esey ta nifica cu ora dia 2 pasa, e clientenan tin cu haci un peticion pa extende e termino of e worry pa haya un boet. Esey no ta e caso. Despues di 2 di October cu e sistema no tin’e registra cu e cliente a entrega su declaracion, automaticamente e ta pone den e sistema seis luna mas. E cliente eynan automaticamente ta haya seis luna, sin cu e tin mester di haci un peticion specifico, pidiendo seis luna mas. E ora standard pa tur cliente ta pone seis luna extra den e sistema, cu ta nifica cu e cliente no ta bay haya un aanmanning después di dia 2 di October. E seis luna eynan ta cuminsa core y ta caduca dia 3 di April 2018. Despues di e fecha aki si, si e cliente ainda no a entrega su declaracion, e ora eynan e ta bay haya un aanmanning. Esey ta e procedura cu ta sigui despues, caminda cu e ta haya 10 dia di trabao ainda cu e por entrega su declaracion y si ainda despues di e aanmanning e no a cumpli cu entregamento di e declaracion, e ora si e por ta sigur cu ora cu e inspector bay traha riba su cobransa definitivo, e ta bay inclui tambe un boet, cu ta 5% di e suma di belasting cu e tin cu paga, cu minimo di 250 florin y maximo di 10 mil florin. Esey ta e proceduranan normal cu ta valido pa Inkomsten Belasting.