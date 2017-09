Ainda tin mas di 9 mil number di auto di 2017 sin paga

Ya caba aña 2017 ta den su ultimo lunanan y ainda tin un grupo grandi di ciudadano no a paga nan number di auto. Sra. Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto ta amplia mas ariba esaki.

Entrante 2017 tabata tin cambio di ley, caminda cu a elimina e pagonan via kwartaal. Esey tabata un cambio drastico y e cliente mester a custuma cun’e. Mientras tanto, a pasa 9 luna y segun cifranan un total di 76.549 number registra. Di e cantidad aki tin un total di 9.985 number cu no a wordo paga mes di aña 2017. Esaki ta representa 13% di e total cu tin registra.

Di e 9.985 e cantidad di incumplimento mas grandi ta e categoria A cu ta yega na un total di 8.692 number sin paga. Na e momentonan aki 8692 di plachi number A lo ta coriendo ariba nos careteranan sin cu tin e belasting di full e aña paga. Esaki toch ta un cantidad grandi mirando cu ya ta na September faltando algun luna pa aña caba. Aki djis e clientenan lo mester paga e belasting di 2018 y e ta bira un peso mas grandi pa e clientenan cu no a cumpli. Pesey tambe Departamento di Impuesto kier haci e apelacion un biaha mas, pa tene cuenta cu e belasting mester ta paga completamente.

Na e momento aki ya caba mas di mita aña a bay caba. E no ta un tipo di belasting cu ta paga ora cu aña caba, pero e mester wordo paga delanta. Esey ta algo pa tene cuenta cun’e y si keda pospone e pago, 2018 ta habri y e cliente lo hay’e cu 300 florin di 2017 pa paga y e 300 florin di 2018 pa paga.

Pesey ta bon pa tene cuenta cu e terminonan y cumpli debidamente cu e pagonan pa asina tambe evita cu awe of mayan e cliente por haya boet di polis. E otro añanan e comparacion e pagonan tabata den kwartaal y e cifranan tabata per kwartaal, aworaki ta den mita aña of full aña, pero den porcentahe e ta casi mescos pero den cantidad e ta aumenta.

Cada aña tin mas auto ta bin acerca. Pa e numbernan di auto A, tin un total di 66.714 number A registra. Esaki ta aumentando masha lihe mes cada aña. Den tur e categorianan e cantidad di autonan ta aumentando masha hopi y e incumplimento toch ta keda tambe, segun Sra. Meverly Romano, di Departamento di Impuesto.