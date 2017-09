Hendenan tin cu paga boet si nan no cumpli cu ley di cacho

E ley di cacho ta pa corda hende con nan mester cuida nan mascota. E ley di cacho ta un reminder na hende cu bo mascota mester ta den bo cura of den bo cas. Bo no mester lage los riba caya. Bo no por lage den solo, dune cuminda y awa, no por pone riba un cadena cortico y mester sterilisa. No ta ley pa sterilisa, pero e ta recomenda. E ley di cacho tambe ta hopi importante pa e problema aki pasobra hopi di e cachonan cu ta mira riba caya, tin doño. Nan no ta suppose di ta riba caya. E ta un aspecto tambe. Lo kier pa mas hende cumpli cu e ley di cacho y por ta si por tin fondo di Gobierno, por enforsa e ley di cacho, e ora hendenan por haya un boet si hendenan no cumpli cu e ley aki, segun Tisa Lasorte di Bucuti Beach Resort.

Loke cu a participa aden y a meet cu e plataforma, veterinario y tur e fundacionnan, ta parti di e programa di Bucuti. Pero tur ta bisa cu e unico solucion longterm, ta sterilisacion. E problema ta cu sterilisacion ta un solucion a largo plazo, dus e ta tuma tempo. Loke ta haci cu sterilisacion ta, cu bo ta pone cu e bestianan no ta crece. Cu nan no ta nace. E ta un fix for the future. Loke ta pasa ta cu si tin un hembra, un macho un hembra, cacho y si nan keda reproduci, den 5 aña tin 10 mil. Hende no por realisa con lihe nan por reproduci.

Cacho por haya cada biaha entre 8 y 10 puppy. Y asina por keda conta. Pesey ta enfoca riba loke nan tur ta pensa cu ta e unico solucion a largo plazo.

Lasorte a splica cu no ta di acuerdo cu ta hiba awa lama. Loke nan ta mira ta cu e ta un problema cu a tuma hopi tempo pa soluciona, pero tin full atencion y ta kere cu por yega na un solucion. Ta djis cu e ta tuma tempo pasobra ta hopi cacho. E programa aki tin un aña y mey ta haci’e. A opera 4500 cacho y pushi. E ta mas hopi. Ora bo haci un programa asina, bo por haci mas hopi. Si bo djis haci un fin di siman aki of aya, bo ta haci un 200 aki, 100 aya. Y bo no ta yega mas leu. Esaki ta e manera pa haci’e, pero berdad ta tuma tempo. Aunke e pasion no ta baha. E unico solucion ta, ta pa e poblacion no crece, Lasorte a splica.