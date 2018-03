Ainda tin 58% di personanan cu no a paga nan number di auto

Na aña 2017 a cambia ley di Motorrijtuigbelasting, caminda cu antes por a paga den 4 pago, pa paga solamente den 2 pago. Tambe e ultimo fecha pa paga number di auto a bay di 15 Februari pa 1 Februari. Sra. mr. Louanne Gomes- Pieters, directora di Departamento di Impuesto ta splica con e proceso ta bayendo awor cu e fecha limite a pasa.

A duna espacio den luna di December pa paga number di auto, y na luna di Januari a duna servicio di caha ariba diasabra. E prome dos simannan no tabata tin hopi cliente cu tabata bin paga, pero mas bien tabata den e ultimo siman di Januari por a ripara e aglomeracion di cliente cu a bin haci nan pago di number di auto.

Sra. Gomez a reitera cu nan t’ey pa nan facilita cliente pa cumpli cu nan responsabilidad di impuesto. Nan tin responsabilidad pa cumpli cun’e, como departamento. Como ehempel a uza e restitucionnan cu pa añanan largo tabata pega y structuralmente a bin pa atende cu esakinan. A cuminsa masal cu 2014 caba den sistema. Ainda tin algun di 2013 pa rond af. Pa loke ta 2015 cu 2016 ta programa pa e aña aki.

Dia 3 April ta ultimo dia pa entrega e formulario di Inkomstenbelasting y manera tur formulario ta den, lo cuminsa procesa 2016 tambe. Pa December, Sra. Gomes ta spera di por tin e placer di duna un rapport cu nan a cumpli cu e pasonan necesario pa nan a haal in e retraso cu nan tabata tin. Tambe nan mester bay mantene cu, segun aña bolter, nan lo zorg pa mantene esaki up to date y no crea un retraso. Pero esaki mester haci’e hunto. Departamento di Impuesto ta cumpli cu su responsabilidad y nan kier pa e cliente tambe cumpli cu su responsabilidad.

Tur hende tin cu paga impuesto, pero loke nan kier haci ta facilita e clientenan pa yega cerca nan, pa haci nan pago. A yega asina leu cu e banconan, siendo Arubank e prome banco cu a keda cla cu nan plataforma online. Pagonan online ta hopi mas facil, hopi mas structura y asina nan tambe por pone un tiki mas lihe den nan sistema. DIMP a haya hopi comentario di clientenan, cu e sistema ta funciona hopi bon.

Pero tambe ta haya clientenan cu a paga online y pa su mañan caba ta bin cu nan comprobante pa busca nan sticker. E pagonan no ta wordo procesa den real time ainda, nan mester wordo procesa manualmente. Y si a scoge pa yega 31 na Departamento di Impuesto pa haci e pago, naturalmente ta haya rijnan mas largo. Tur e MFA-nan y e Hulpbestuurskantoor tabata yen di hende. Si e pagonan online a pick up, pero no ta tur hende tin e confianza ainda pa haci e pagonan di nan impuesto online. Si kier encurasha pa haci esaki mas y mas, ya cu si tur hende bin pa haci nan pago na Departamento di Impuesto y ariba e delaster dia cu mester paga, naturalmente ta haya e problema di rijnan largo, cual ta haci e hendenan iritante, nan ta frustra paso nan tin un ora y mey pa warda. Tur e caheranan tabata trahando. Pero e liñanan di espera ta trahando, pero toch nan a dicidi di bin na ultimo dia.

Purba di bin na tempo pa haci e pagonan, haci uzo di e facilidadnan cu Departamento di Impuesto ta brinda y si no tin feedback di cosnan cu no ta bayendo bon, duna esey tambe ya cu esey ta loke nan ta traha cun’e pa mehora.

Pa loke ta e number di auto, Departamento di Impuesto a haya casi 3.4 miyon florin aden na entradanan naImpuesto ariba vehiculo di motor. Na January esaki tabata 7.6 miyon florin. Pero si mira e cifranan, cu ti un total di 74 mil plachi number den circulacion, y si mira cuanto hende ta keda sin paga nada, pro saca afo cu di e A plachinan un total di 58% no a paga nada. E Carrentalnan, Busnan, esey ta cosnan cu Departamento di Impuesto ta ripara na e cifranan cu nan ta haya cu toch e pagonan no ta bay manera mester ta. E ora ta bay wak, e motibo cu e cliente no a cumpli? Kisas ta cosnan cu no a wordo procesa ainda. Pero kisas tambe lo mester bay campaña un tiki mas duro pa wak kico ta e cosnan cu ta stroba e cliente di yega y paga. E chauffeurnan di truck tabata tin un desacuerdo pa cu e pago, cu nan tin cu paga tur cos un solo biaha. A papia cu minister ariba esaki, pa alarga e proceso flexibel caminda cu nan ta haya toch e chance pa paga nan impuesto di vehiculo di motor den dos pago, enbes di un solo pago. A pesar di e posibilidad ey, toch e acogida no tabata loke nan spera, segun Sra. Luanne Gomes- Pieters.

Si no tin un entrada, un pais no por funciona. E entradanan mas grandi ta impuesto y invoerrechten. Esaki nan ta genera pa caha di gobierno, pa asina por inverti den educacion y infrastructura. Pa loke ta e 58%, e siguiente paso ta cu nan ta den comunicacion caba cu polis y lo bay set up un proyecto unda lo bay controla ariba caya. Y si esaki no duna un resultado cu nan ta spera, ley ta duna e posibilidad di saca un boet. Esaki lo cana su caminda di invordering of eventualmente un “dwangvordering”.

