Ainda presidente di Parlamento no kier yama reunion

Dia 1 di April 2017 RST, FIOT, FIOD, Polis, Landsrecherche y Koninklijke Marechaussee a haci un inval na cas di minister di labor y hubentud Paul Croes. Segun parlamentario di fraccion di MEP, Dangui Oduber, e inval a wordo haci pa motibo di un investigacion grandi cu tabata andando for di hopi tempo despues cu ministerio publico a haci un feitenonderzoek y a dicidi di busca mas evidencia. Na momento cu RST y FIOD haci un inval na cas di un minister di e manera aki ta pasobra tin cosnan hopi serio tumando luga.

Ministerio publico a bisa cu Paul Croes ta e sospechoso principal den e caso aki y e ta ta wordo acusa di participa activamente y pasivamente den bendemento di permiso. E ta wordo acusa di labamento di placa. Banda di esaki na momento di e inval un trahador ilegal a wordo gara ta labora na su cas na e momentonan ey. Ki clase di ehempel un minister di labor ta duna na comunidad na momento cu na su cas e mes ta promove ilegalidad. Basa riba e solo hecho aki e minister lo mester a tene honor na su mes. Ki mensahe e minister di labor ta manda pa nos pais. Ki señal bo ta manda pa nos hendenan na momento cu abo NO ta tene bo mes na e reglanan basico di un pais. Anto mas pio ainda, un minister di hubentud.

A rais di tur e escandalonan cu a pasa fraccion di MEP, e parlamentario ta sigui splica, a solicita un reunion publico di caracter di urgencia pa trata e caso di Paul Croes. Nos a haci e peticion 2 dia despues cu e inval a tuma luga y lamentablemente te dia di awe cu ta 20 di April 2017 ainda presidente di Parlamento NO kier yama e reunion aki. E presidente di Parlamento tin 30 dia segun e reglamento di ordo pa yama e reunion aki y na momento cu e no ta yama e reunion, e ta violando e reglamento di ordo aki. “Nos no por compronde pakico e presidente di Parlamento tambe ta participa na e corupcionan cu tin actualmente di bendemento di permiso. E mester sa su trabou y e mester haci su trabou y cumpli cu su obligacionnan manera debe ser y manera ley ta prescribi.

Nos punto di salida ta cu un minister manera Paul Croes simplemente NO por keda. Un mocion di desconfiansa contra su persona ta mas cu na su luga, segun Dangui Oduber.

Segun Baba Herde bo ta entrega un mocion di desconfiansa contra un minister ora un minister tuma decisionnan robes, actua contra ley of comporta contra moral y etica.

Paul Croes a duna 2000 ONTHEFFING pa hendenan por drenta mercado laboral. El a duna ONTHEFFING pa security guards (manera na Aruba NO POR HAYA SECURITY). El a duna ONTHEFFING pa hardinero (manera cu na Aruba no tin hardinero) manera cu na Aruba NO por haya hardinero. El a duna ONTHEFFING pa trahadonan cu ta labora na negoshinan cu tin 2 aña cera! El a duna ONTHEFFING via whatsapp. Ta fiesta tabata tin y asina e tabata promove su proyecto BAN TRAHA, DUNANDO ONTHEFFING!

El a kita pan di 2000 hende na Aruba.E ta wordo acusa di participa activamente y pasivamente den bendemento di permiso. E ta wordo acusa di labamento di placa. Awor si esakinan NO ta suficiente pa entrega un mocion di desconfiansa anto e ora NUNCA un minister NO por wordo baha na Aruba.

Paul Croes a actua contra ley, e la comporta contra moral y etica y riba dje a gara un trahador ilegal na su cas laborando. Si e decisionnan cu Paul Croes a tuma no ta robes, no ta contra etica y moralidad kico si lo ta contra pa AVP! AVP ta un partido sin respet, sin moralidad y sin integridad,” e parlamentario a finalisa