Ainda pa 1’or Recuerdos de Ella no a cera su portanan

Durante patruya, polis a yega na altura di “Recuerdos de Ella”, situa na Piedra Plat. Den oranan di madruga, por a mira cu e local ainda tabata habri. Alabes nan a mira tabata tin varios auto para dilanti di e local, cu ainda tabata habri. Alabes polis a mira cu tin varios auto staciona, mientras cu polis tabata eherciendo nan trabao. A laga sa den e local cu nan mester cera pa 1’or. Den cuadro di esaki, a sospecha cu dicho local ainda tabata habri pa publico. Polis a duna e local un advertencia, ora cu e centralista a manda nan pa Bloemond pa un ladronicia. Despues di esey a controla otro localnan, entre otro Dennis Bar, Tinashi y Great Rich. Despues di esey a bay na Los Recuerdos de Ella, mirando cu e local ainda no tabata cera. Ora cu polis a yega dicho bar, nan por a mira cu ainda tabata tin 7 auto staciona. Tambe nan a nota cu tin musica ta bin for di den e luga y cu ainda tabata tin hende eyden. Polis a mira cu tabata tin hende den e local. A mira cu e porta di e local tabata cera. Mirando cu tabata tin musica y hende den e local, a dicidi di bati na porta. Despues di esey nan a paga e musica. Polis a keda para pa 15 minuut dilanti di e local y ningun hende a habri e porta. Despues di 15 minuut, e encargada a habri e porta. El a indica cu e yama LLDV y a declara cu tabata tin un fiesta priva. A mustra cu e local mester a wordo cera pa 1’or di mainta y cu no mag di tene un fiesta priva sin un vergunning. Un proces verbaal a wordo skirbi pa e dama. Tambe e hendenan dentro di e local a wordo desaloha. Comandante na warda a wordo poni na altura