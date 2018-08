Ainda falta hopi studiante falta pa saca nan carchi di bus

Ainda tin un grupo grandi di studiantenan cu no a bin saca nan carchi di bus di scol. Esaki ta algo di tur aña, cu e ultimo dianan tur hende ta bin. Sr. Teo Croes, director di Arubus.

Den e añanan anterior, nan tabata habri ariba un diasabra, pero e cantidad di mucha of mayornan cu ta bin renoba nan carchi ta minimo. Esaki ta un cultura cu ta dificil pa cambia, di laga tur cos pa ultimo ora. Esey tin su efectonan.

Actualmente Arubus ta rond di mita pa loke ta e cantidadnan di muchanan cu ainda mester renoba nan carchi di bus. Manera tur aña, e siman despues di cu scol cuminsa, ta e siman cu ta bira mas druk.

Mirando cu scolnan na Aruba ta creciendo masha hopi, locual Arubus tin programa den e schoollijnnan, ta cubri esaki. Pero Arubus ta un short na bus si mester bin liñanan extra y esey nan no por cover. Door cu tin hopi van priva, ta busca muchanan na scol, esaki ta come gran parti di e bolo. Y door di esaki no necesario aworaki pa set in mas bus pa core rutanan di scol.

Den pasado nan a yega di manda e nrnan di auto pa DTP ya cu esakinan ta negoshinan cu ta ilegal, y mescos cu a haci cu e taxinan pirata. Pero e ta keda den man di DTP, e no ta cay bou competencia di Arubus. Aworaki ariba rutanan di lijn tin hopi autobus cu ta busca e hendenan na hotel, nan ta paga pa luna. P.e. esaki ta e caso na hotelnan. Y e ta afecta Arubus.

Den e casonan di locual ta piratanan, e busnan chikito cu ta busca muchanan di scol, e no ta cay bou di competencia di Arubus. Ta wardando pa sinta cu RvC y minister pa e beleid nobo. Pero si Arubus ta bezig ta cambiando diferente cos pa haci mas atractivo. P.e. ta bezig ta pone wifi den busnan escolar. Tin algun cu tin’e caba, pero tin di wak con e ta bay. Ta purba pa haci’e mas atractivo pa e muchanan, pa esakinan por trek e muchanan pa nan tuma e busnan escolar.

Pa loke ta renobacion di carchi di bus, aworaki ta na Sabana Blanco so, y esey ta bay ta full aña, segun Sr. Teo Croes, director di Arubus.

