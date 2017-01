AHATA ta sostene e uzo di saco reuzabel ora haci compras

Ta conoci cu Parlamento di Aruba a aproba e cambionan den ley pa asina prohibi uzo di saco di plastic, entrante dia 1 di Januari 2017. Cu esey mester introduci un formula nobo, den cual comunidad ta bay haci compras cu saconan reuzabel. Directiva di Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA) y companianan miembro ta brinda nan apoyo y sosten na e introduccion, promocion y implementacion di e ley.

E ley ta importante pa comunidad den su totalidad, incluyendo nos propio habitantenan, como tambe e 1.8 miyon turistanan cu ta bishita e isla pa un of mas dia.

E proceso pa yega na e ley tabata largo y el a wordo aproba riba dia 28 di Juni 2016 den forma unanime pa Parlamento di Aruba. Awo e trabao a cuminsa pa educa y comunica cu negoshinan y e comunidad. Loke e ley ta prohibi ta pa puntonan di benta distribui, sea gratis of pa un suma chikito, saconan di plastic destina pa uza un biaha. Ora un ley pasa ta duna comunidad tres luna pa prepara pa e implementacion y den e caso aki ta dunando 6 luna di tempo di gracia.

E asociacion di hotel y turismo di nos pais, AHATA, ta encurasha negoshinan y ta haci un apelacion riba henter nos pueblo, pa sostene e cambio di ley y e cambio positivo aki pa nos medio ambiente. Ta door di hunto cumpra saconan reuzabel y bay haci compras cu nan, nos ta elimina e saconan di plastic cu ta asina daƱino pa naturalesa y medio ambiente en general.

Na September 1965 a funda Aruba Hotel Association y na 1987 a bira Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA), cu awendia ta conta cu 90 compania miembro. Su miembresia ta varia for di hotelnan grandi, timeshare, operadornan di tours y companianan grandi y chikito den e sector. E rol primordial di AHATA ta pa proteha, dirigi y influencia e industria turistico di Aruba dor di sigura cu sector publico ta aloca fondonan di “Room Tax” den forma apropia, ta inverti e suma aki efectivamente y ta ehecuta plannan di mercadeo den forma corecto pa aumenta “rev-par” y e suma cu cada turista ta gasta ora ta di bishita riba nos isla.