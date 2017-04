AHATA ta lamenta publicacion den Aruba Nights

AHATA ta lamenta di e publicacion di un advertorial cu a sali reciente den un edicion di Aruba Nights, un revista cu tin aprobacion di AHATA desde 2003, refiriendo na e ponemento di piedra riba otro (rock stacking). Esaki ta algo cu no tin e sosten di AHATA y desafortunadamente e advertorial aki a sali den nos buki di guia. Na ultimo ora e promotor a pone e advertorial ciegamente y tanto e editor local como AHATA no tabata na altura di e contenido di e advertorial prome cu el a sali den publicacion. Boso tin nos siguransa cu esaki no lo pasa un biaha mas y cu AHATA ta sigui sostene tur iniciativa cu ta proteha nos medio ambiente. Den e siguiente edicion di e revista, AHATA lo inclui un articulo pidiendo nos turistanan pa no pone piedra riba otro. E ponemento di piedra riba otro no ta un tradicion di Aruba.