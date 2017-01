AHATA ta contento cu vuelo diario for di Fort Lauderdale

Durante e ceremonia sigui pa un recepcion chikito na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, e C.E.O di AHATA, Jim Hepple a expresa su satisfaccion riba e yegada di e vuelo inaugural di JetBlue for di Fort Lauderdale. “Oh… Wow! Basicamente nos a bin ta purbando di pone algo asina den otro for di basta tempo. Ora cu nos a cuminsa sinta den negociacion cu JetBlue – nos ta sinta cu nan tur aña na nan oficina principal – unda nos a papia di oportunidad pa futuro na dado momento JetBlue tabata bay desaroya Fort Lauderdale como un hub pa e region Caribense y Latino America. Nos, mas cu claro, a bisa cu nos lo tabata kier ta riba e lista. Nan a mira e cifranan y a bisa cu e tin sinti”, asina Jim Hepple a conta.

A cuminsa palabra e vuelonan aki for di 3 aña pasa y e tabata premira cu nan lo a cuminsa cu e servicio diario for di Fort Lauderdale un aña pasa… “pero e ora Cuba a drenta riba mapa di e plannan pa mayoria aerolinea Mericano, tambe JetBlue. Nan mester a studia cuanto servicio lo kier pa Cuba pa asina mira si tin avion disponibel pa e plan aki. Pa medio aña 2016 JetBlue, despues di haci calculacionnan, a yega na e conclusion cu lo tin sigur un avion disponibel pa Aruba. Asina a anuncia cu desde 4 di januari 2017 lo cuminsa cu servicio diario pa nos isla.”

Mas leu e CEO di AHATA a subraya cu “Esaki ta haci nos hopi contento pasobra pa nos servicio diario ta duna hopi flexibilidad pa e bishitantenan. Nan por bin pa 4 anochi, 5, 6 of 7. Nan no tin mester di bin riba un diadomingo y bay riba un diadomingo manera otro vuelonan pa Aruba.

Jim Hepple a sigui bisa cu na mesun momento JetBlue ta un di e aerolineanan principal pa Aruba y a bira hopi popular cu e bishitantenan… “cu ta trece un grupo di bishitante afluente pa motibo di nan servicio di calidad y e capacidad cu nan tin. Asina ta den e perspectiva aki nos ta hopi contento”.

Di otro banda e ta brinda un alternativa pa e mercado di Miami. “Nos tin e conexion Miami y awor nos tin Fort Lauderdale. Pa hopi bishitante esaki ta un opcion atractivo pasobra cu tin hopi vuelo ta sali for di Fort Lauderdale. Asina for di diferente perspectiva e ta bay bira un vuelo hopi exitoso henter aña” el a splica. No por ignora e hecho cu no ta bay ta asina dependiente riba bishitantenan drentando pero lo tin un cifra significante di Arubianonan biahando pa Fort Lauderdale tambe… “pa shop of pasa un par di dia di descanso y esaki lo yuda cu e ‘load factors’ y oportunidadnan y exito riba un base anual.”

“Manera mi a bisa esaki ta e prome servicio diario cu nos tin for di Merca di un tempo pa awor y esaki ta un oportunidad pa nos tur tuma bentaha di dje. E lo aumenta negoshi for di Merca”, asina Jim Hepple a conclui bisando.