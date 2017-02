AHATA cu campaña di concientisacion a subi caya partiendo tasnan reuzabel

Pa añanan – pa no bisa decadanan – Aruba Hotel And Tourism Association (AHATA) ta boga pa mehora medio ambiente di Aruba. For di un comienso e organisacion di turismo a crea e AHATA Environmental Committee cu a bin cu diferente programanan y proyectonan di conscientisacion. Proyectonan manera e competencia di arte recicla ta uno cu te dia di awe ta mustra e importancia di un medio ambiente saludabel.

Un proyecto unda esunnan cu participa ta busca nan material di desperdicio cu ta bin caba den Aruba su naturalesa. Materialnan manera cupnan di plastic, boternan di plastic y glas, bleki, etc. Durante e añanan e proyecto aki a crece no solamente na participante pero tambe den bishitantenan cu kier mira e arte crea cu materialnan recicla.

Pero AHATA no a para eynan y e comision di medio ambiente a sigui traha y boga pa mas. Atrobe por bisa pa añanan – pa no bisa decadanan – e organisacion di turismo di Aruba a bin ta boga pa elimina e uzo di saconan di plastic den comunidad.

Saconan di plastic ta un di e menasanan di mas grandi pa flora y fauna di un pais. Na prome luga, nan ta un mahos bista – ora ta keiro rond di isla na luga di mira matanan cu flor, tur loke ta mira ta matanan dorna cu saco di plastic. Na di dos luga y mas importante ainda nan ta mata y daña Aruba su flora y fauna. Cabritonan, buriconan, pisca, dolfijn, turtuga y hopi especie mas ta confundi nan pa cuminda y ta caba ta muri. Finalmente, simpel bisa plastic no ta degrada den naturalesa. Una bes cu e ta plama eyfo ta eyfo e ta keda cabando cu e medio ambiente poco poco.

AHATA sabiendo esaki desde un comienso a bringa pa elimina saconan di plastic for di e medio ambiente di Aruba no solamente pa turismo, cu ta 80% di Aruba su economia, pero pasobra cu e ta malo pa medio ambiente. Asina ta for di un comienso ora a cuminsa traha riba e ley pa elimina saco di plastic e organisacion di turismo a demostra y duna nan aporte total na e ley cu finalmente a pasa parlamento riba 28 di Januari 2016.

Awor cu e ley aki a drenta na vigor riba 1 di Januari 2017, AHATA no a para keto y a cuminsa cu nan campaña di conscientisacion riba e ley aki. AHATA a laga traha un cantidad grandi di tasnan re-uzabel pa pa tin disponibel pa bende na prijs di compra na su miembronan pa asina e miembronan por ofrece esakinan na turistanan y/o empleadonan pa asina nan por yuda crea mas concientizacion y tambe a extende e mesun prijs aki na companianan cu no ta miembro pero cu tambe tabata interesa den esakinan.

Hibando e mensahe mas leu den fin di siman AHATA a subi caya bishitando supermercadonan rond di e isla pa parti e tasnan re-uzabel y e reaccion tabata positivo. Den nan prome salida e organisacion di turismo a bishita Mundo Nobo na Santa Cruz, Save-A-Lot na Noord y Hong Supermarket na Paradera.

Mientras cu e miembronan di e comision di medio ambiente tabata parti e tasnan re-uzabel clientenan di e luganan aki a expresa nan entusiasmo cu e cambio positivo aki.

“Nos ta hopi contento pasobra esaki ta un ley specialmente pa yuda nos medio ambiente. E cuenta di duna plastic no ta bon. E ta bula bay cay den lama y mata e piscanan y ta susha Aruba tambe. Mi a ripara cu tin algun luga cu ta duna saco di papel tambe cual ta malo pasobra pa traha saco di papel bo mester corta palo, o sea, un otro forma di daña e medio ambiente. Hopi hende no ta compronde. E intencion ta pa proteha e medio ambiente, bin cu bo saco. Keda uz’e cada biaha e ora bo no ta uza ni plastic ni papel,” un meneer cu a ricibi su tas re-uzabel a comenta.

“Mi ta hopi contento pasobra banda di mi cas tur hende ta benta nan rond y nan ta plama tur caminda. Mi ta contento cu nan a bin cu e ley aki. Mi a biba na Hulanda y eynan bo no ta haci esey. Dia cu mi a bin bek mi a haya horibel na Aruba cu tur e saconan riba caya y p’esey mi ta contento,” un señora haciendo su mercado a remarca.

Edith van der Waal, miembro di e comision di medio ambiente di AHATA y presidente di Turtugaruba a expresa di ta hopi contento cu hopi hende ya caba ta un tiki custumbra cu uza e tasnan re-uzabel… “nos committee a bay na varios supermercado cu tin tas caba di nan mes y hopi hende ta uz’e pero nos di AHATA Environmental Committee ta hopi contento cu nos tin e ley awor y nos ta dunando algun di e tasnan por nada na hendenan. Un bon tip ta ora bo caba di uza e tas mesora pone bek den auto e ora semper bo tin’e cubo ora bo bay di compras. Di parti di turtuganan, masha danki pa uza saconan re-uzabel e ta hopi bon pa naturalesa.”