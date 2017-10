AHATA a presenta resultadonan positivo

Cada 3 luna AHATA ta reuni cu su miembronan pa asina tur miembro por interactua cu otro. Diabierna dia 29 den september ultimo, durante e encuentro cu e miembronan AHATA, a ofrece 3 presentacion.

CEO di AHATA, Jim Hepple, a indica cu ta haciendo esaki pa asina tur miembro por traha mas cerca cu otro y na mes un momento keda informa den topico relevante.

Altocomisario di Polis, mr. Adolf “Dolfi” Richardson tabata presente pa suministra informacion actualisa riba esfuersonan cu Polis ta haci a base diario pa bringa criminalidad riba nos isla. AHATA periodicamente ta invita Cuerpo Policial di Aruba pa duna informacion riba e aconticimentonan na Aruba pa cu criminalidad, asina Altocomisario, mr. Adolf “Dolfi” Richardson a remarca. Tambe a elabora riba e iniciativa cu ta tumando pa por reduci crimen riba Aruba.

Cuerpo Policial Aruba ta contento cu e invitacion aki pasobra esaki ta duna nan e oportunidad pa interactua cu e stakeholdernan, kendenan tambe ta importante. E combatimento di criminalidad ta un “collective responsibility”, pasobra cada un tin su parti di haci. Pe motibo aki KPA kier pone enfasis riba dje cu tipo di plataforma asina aki ta importante. Ta importante pa nan manda e mensahe y e ayudo cu nan por contribui cun’e pa cu e situacion di criminalidad.

Como stakeholder, e partnernan strategico ta hopi importante den esaki ya cu turismo ta e unico pilar economico. Hopi turista ta bin Aruba no solamente pe lamanan bunita, beachnan, santo blanco pero tambe cu Aruba ta un destinacion safe y e siguridad ta un aspecto importante den bienestar di e comunidad.

A conta cu e presencia di Indra Zaandam, Director di e programa Aruba Certification, cual ta un programa cu ta existi pa 5 aña. Indra Zaandam a splica con e programa a crece y evoluciona den un manera hopi positivo.

Indra Zaandam ta contento y ta gradici cu nan a ricibi e invitacion di AHATA pa presenta nan programa den su version nobo na miembronan di e organisacion. E aspecto di informacion corecto y consiso ta importante den e sector, no solamente den turismo pero tur esunnan cu ta cana riba e isla.

Indra Zaandam a indica cu turismo ta tur hende, pasobra ora di bay un supermercado of ta den hotel e chens ta grandi cu Aruba ta den contacto cu turista. Tambe ACP a trece dilanti cu e trend den 2018 y esunnan despues, lo indica cu hendenan lo ta buscando experiencianan autentico. “Esey kiermen contando storia pa asina nan tin conexion cu e pais unda nan ta aworaki”, asina Indra Zaandam a expresa. Nan kier sa un diferencia entre Aruba y un otro pais manera Boneiro por ehempel. ACP a trece dilanti por medio di enfoke di informacion corecto y consiso, tin e herment pa brinda esey na cada persona cu ta traha den e industria.

E feedback cu ACP a ricibi durante e presentacion tabata bon y nan a ricibi algun pregunta, pero tambe a ripara cu algun persona ta reconoce por ehempel ora di duna informacion tin eror haci. P’esey ACP ta enfatisa riba esaki pasobra no ta asina cu hendenan no kier duna bon informacion, pero no ta tur ora esaki ta na nan alcance. Por ripara cu tin interes riba esey y hopi miembro ta acercando ACP pa asina por sigui planifica curso pa 2018.

AHATA a invita representante di Crus Cora pa splica con nan por traha hunto pa atende e situacion cu a pasa na St. Maarten.

Ricky Tromp y Ruben Ibarra, boluntarionan di Crus Cora, tabata presente na e reunion kwartaal di AHATA unda a haya oportunidad pa comparti nan experiencia di loke nan a pasa aden cu e horcan Irma. Tambe a trece dilanti kico ta e necesidadnan y con companianan y comunidad por yuda na e causa.

Ta hopi importante pa tin un dia asina aki di informacion, pa motibo cu si un horcan pasa riba Aruba, e lo tin un impacto enorme riba economia di nos pais. Loke cu a pasa na St. Maarten ta cu tin hotelnan cu ta practicamente destrui y no ta sirbi mas. E parti ey tin un impacto enorme financiero riba e pais.

AHATA ta gradici Altocomisario Richardson y e team di Cuerpo Policial Aruba, Indra Zaandam y team di Aruba Certification Program, Ricky Tromp, Ruben Ibarra y Indra Anthony-Pereira di Crus Cora Aruba pa nan tempo y dedicacion na e presentacion aki.