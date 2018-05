AHATA a pone borchinan informativo pa proteccion di naturalesa

Awor aki un cantidad di borchinan informativo a wordo instala den cierto areanan. Esaki tabata un informativo den cierto areanan, cu tabata un proyecto di AHATA, ATA y Polis. Ta pidi pa respeta e reglanan riba e borchinan, como tambe pa tene cuenta cu naturalesa ta hopi importante cual mester wordo preserva. Sra. Vanessa Rasmussen, di AHATA ta splica mas ariba esaki.

No solamente na bunitesa, pero cu naturalesa ta hogar di diferente bestianan cu ta biba eynan y tambe mester cuid’e pa nos futuro generacion, y ta pidi encarecidamente pa tur hende yuda si por wak un hende no ta sigui e reglanan papia cun’e of bay raporta na e autoridadnan pa tur hende siƱa cu mester respeta nos isla.

Awor aki na Aruba tin temporadanan di tortuga y net e beachnan ta wordo uza pa e tortuga pone nan baby anto. Comunidad mester ta mas consciente, y pa cu esaki AHATA lo bin cu’n video enfoca riba e cuido di e naturalesa. Pero ta bay wordo dirigi na e turistanan. Ainda no por papia hopi di esey, pero ta trahando riba dje pa asina comunica cu nan, mas ainda ariba e cuido di ambiente na Aruba.

E areanan aki ta wordo proteha pa polis. Actualmente tambe tin gruponan di scol di Polis ta ta trahando ariba cierto proyectonan pro medio ambiente. AHATA tabata tin comunicacion cu algun di nan pa pone borders den cierto areanan, vooral den e duinennan pa evita cu e hende pasa over di e neishinan di tortuga, segun Sra. Vanessa Rasmussen, di AHATA.

