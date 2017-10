AHATA a organisa e tayer di MBTI

AHATA a organisa e tayer di “The Myers-Briggs Type Indicator” (MBTI), di cual ta haci uzo di e herment aki pa compronde tiponan di personalidad y preferencianan. E sesion aki a duna puntonan practico pa desaroyonan personal y liderazgo. Tambe e herment aki ta contribui na guiamento mas efectivo, comunicacion, desaroyo di team, cambio di maneho, influencia, stress y troubleshooting. E oradornan p’e tayer aki tabata Esther Baaij Human Capital Consulting y Viviana Mc Donald Consultant di Deloitte Dutch Caribbean.

Esther Baaij Human Capital Consulting di Deloitte a splica cu e tayer di MBTI ta ser uza pa individual y team compronde e diferente personalidad. Tambe si un persona conoce su mesun personalidad of di otro, nan lo por comunica y colabora cu otro mas miho pa asina reduci conflictonan. Asina aki tur por ahusta nan propio actitud y comunicacion p’e otro persona.

E feedback cu e orador a ricibi tabata cu e participantenan a haya esaki interesante y practico pa uza na momento cu nan a Sali for di tayer. Nan por haci uzo di e herment aki no solamente den nan bida profesional pero tambe bida personal, esta cu nan famia y amistadnan.

E balor añadi di e tayer aki tabata si un persona sa su tipo di personalidad, kico ta su forsa y debilidad y puntonan ciego, e tayer aki lo yuda na ahusta su manera di ta. Un persona cu ta traha den e sector turismo sa di delanta cu un turista ta bay haci algo pa irit’e, e ora e por haci algo pa ahusta su comportacion. E herment di MBTI ta pa tur hende, tur team y e no ta relaciona cu ningun sector.

E tayer cu AHATA y Deloitte a duna tabata hopi interesante, asina Angelica Christiaans Resort Operation Manager di Tropicana Resort & Casino a duna di conoce. E General Manager di Tropicana Resort & Casino Richard Roy a hiba henter e team di ehecutivo na e tayer aki. Durante e tayer aki nan a siña e diferente sorto di personalidad of con por anda cu otro. “Bo ta siña di bo mes prome, locual bo tabata pensa cu bo no tabata. Kiermen bo no ta un tipo di persona asina”, el a sigui elabora. E participantenan mester a haci un test un siman prome cu e tayer a tuma luga y durante e tayer na momento di lesa e splicacionnan, e pensamento di Angelica Christiaans tabata cu e no ta un persona asina pero e ta. Su personalidad no tabata asina pero awo e ta asina. Pa cu esey el a haya cu e tayer tabata interesante.

Tur informacion cu nan a ricibi no solamente por aplica esakinan na trabou, pero tambe den bida personal. “Pero na trabou bo ta pasa mas tempo y eynan bo ta trata cu hopi diferente personalidad”, el a sigui elabora. Cu e informacionnan duna durante e tayer, por yuda un persona compronde mas miho y tambe pa mira con e por maneha mas miho su trabou cu ta amplio. Awo e participante sa cu na trabou tal persona ta asina aki y e por acerca e persona di tal forma pa por haya e resultado final.