Agorafobia: tur loke bo mester sa

Agorafobia ta un malesa caracterisa pa un miedo grandi di pashentnan pa padece atakenan di ansiedad y espacionan cera.



Normalmente, fobia ta un termino medico cu ta referi na un trastornio di ansiedad unda cu e pashent ta sinti su mes insigur of ta pensa cu e no por ricibi yudansa di un crisis den un espacio determina. Personanan cu ta sufri di agorafobia ta desaroya un miedo fuerte di sufri di atakenan di ansiedad den espacionan habri, normalmente pafo di su comfort zone.

Esaki ta debi cu nan ta pensa cu si nan sufri di esaki, nan lo no por sinti nan mes protegi y lo tin consecuencia grave pa nan. Por ehempel, e perdida di control di nan alrededor.

Di mes manera, e miedo y atakenan di panico mayoria di biaha ta sucede pafo di e cas di e individuo. Di e manera aki, e por sosode tanto den espacionan habri como den espacionan reduci a pesar di e creencia comun. Sin embargo, e crisis aki por yega na desaroya den loke e pashent ta considera su comfort zone.

Cual ta e sintomanan di agorafobia?

Di otro banda, casonan clinico di e malesa aki por presenta varios sintomanan, diferente entre nan mes. Asina, specialistanan tabata capas di señala un serie di señalnan cu por wordo asocia cu e malesa aki. Tambe ta necesario pa corda cu e siguiente cambionan ta varia den e funcion di e pashent y e alrededor unda cu e ta. Di e manera aki, e sintomanan ta aparece cu mas frecuencia den agorafobia ta:

Distanciamento y aislamento social. E individuo por keda cera den cas pa un largo tempo.

Miedo na keda so of dependencia emocional di otronan.

Pensamento di cu e curpa of loke ta rondona e pashent ta imaginario.

Tambe, e pashent por sufri di otro serie di señalnan cu ta afecta e nivel fisico como:

Problema pa hala rosea of sensacion di ta stik

Curason ta bati mas duro

Pashent ta soda mas hopi y ta cuminsa tembla

Biramento di stoma y sacamento

Dreimento di cabes ta debi na atake di nervio, unda cu ta produci un activacion di e sistema nervioso den exceso. E ta provoca batimento di curason, ta wak wazig, ta bay for di tino un rato pero ta recupera di biaha sin consecuencia.

Causanan di agorafobia

Generalmente, specialistanan ta di acuerdo cu ta existi desunion na nivel di e individuo y na nivel externo. Asina aki, por señala un serie di factornan cu ta aumenta e probabilidadnan di sufri di e malesa aki:

Antecedente familiar. E termino ta referi na e existencia di un familiar cu a sufri di e mesun problema. Den e caso aki, lo mester tuma familiarnan cu agorafobia y trastornonan di ansiedad den consideracion

Situacion of ambiente cu ta faborece e sensacion di stress den e pashent. Por ehempel, esaki ta inclui acontecimentonan manera e morto di un persona cercano, divorcio. Ta importante pa studia tambe e estilo di bida di e pashent (specialmente, su trabao).

Desaroyo di episodionan cu atakenan di panico.

¿Cuál es el tratamiento de la agorafobia?

Pa norma general, e ekipo medico por recuri na dos tipo di medida terapeutico.

Uso di remedi, Generalmente ta recomenda tanto e adminsitracion di antidepresivo como remedi anti ansiedad. Asina, e profesionalnan lo selecciona e remedi adecua pa cada caso. Lo mester tene na cuenta e posibel efectonan secundario y si su actuacion ta compensa esaki.

Terapia psicologica. Esaki ta basa ariba un serie di norma di relahacion cu e suheto lo ppr iza den luganan considera peligroso. E malo ta cu e uzo di remedinan ta cu e progreso ta mas slow pero su efectonan ta mas duradero.

Consecuencia di Agorafobia

E miedo relaciona estrechamente cu agorafobia ta provoca un serie di cambionan den estilo di bida di e pashent. Specialmente, esunnan afecta ta presenta dificultad pa biaha, relaciona, sigui traha y ta mas susceptibel na desaroya otro trastorno, specialmente depresion.

