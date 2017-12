Agente policial a admiti di tabata bebi ora cu el a dal Zinnia Croes cu auto

Dialuna a tuma luga den Corte e caso cu mayornan di Zinnia Croes a entama contra di e decision di Fiscal pa no persigui e agente policial cu a dal e mucha cu auto. Abogado mr. S. Faarup ta splica mas di esaki.

Mayornan di Zinnia a cuminsa un procedura den Corte y a pidi hof pa tira un bista ariba e caso, pa wak si enberdad Fiscal por a keda sin persigui e señora si of no. E caso a wordo trata caba na Hof y aki a pidi pa basicamente pa scucha e señora su banda di medaya, hunto cu su abogadonan. Corte a scucha e banda di medaya di señora pa despues cera e caso despues di algun pregunta chikito. Dia 19 di Januari lo dicidi e ora si Fiscal tabata den su derecho di no persigui e señora cu a causa e accidente si of no. Esey lo keda pendiente, segun mr. Sven Faarup. E caso ta basicamente sera, esaki ta un caso unda a wordo pidi pa hof instrui Fiscal pa toch persigui e persona cu a causa e accidente y esey ta loke ta loke a pidi den Corte y hof lo dicidi dia 19 di Januari, 2019.

FAMIA

E caso aki, pa e famia aki ya ta hopi pisa, door cu ta nan yiu a bay laga bida prome cu su mayornan. Tambe, mr. Faarup a bisa cu ta duidelijk for di e file cu hopi cos a bay malo den e investigacion. Bo no por tin mala suerte como famia pero hopi cos a bay fout y fiscal a admiti esaki tambe. Pero nan kier toch pa e caso bin dilanti, no cu kier un castigo pa e persona, pero nan kier pa e caso wordo trata. Nan kier pa e caso bin den Corte y ta na hues pa dicidi si e persona ta culpabel of no.

Por ultimo, mr. Faarup a bisa cu ainda nan tin speransa , ya cu nan ta haya cu tin suficiente motibo pa persigui e persona aki y lag’e den man di hues si e persona ta culpabel di algun delito si of no.

ACCIDENTE

Dia 13 di Maart 2015, den oranan laat di atardi, a tuma luga un accidente na altura di Pos Chikito, ora cu un auto, maneha pa un dama polis na civil, a dal un mucha cu auto. E criatura, Zinnia Croes a fayece pa su mañan na hospital, debi na e slanan cu el a ricibi. Investigacion na e sitio mes a demostra cu e chauffeur, e dama polis na civil y den su tempo liber, tabata bou influencia di alcohol. Na momento cu a haci test cun’e na e sitio y tambe despues na warda di polis, e nivel di alcohol tabata surpasa e nivel di alcohol permisibel pa ley.

Despues di esey, fiscal a desisti di persigui e agente policial pa cu e caso aki pa cual mayornan di Zinnia a entama un caso contra di e decision aki y esaki a wordo trata awe dialuna, den oranan di merdia den Corte, tras di portanan cera.