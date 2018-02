Afpakteam ta canta bingo!

Afpakteam a tene un accion grandi, conhuntamente cu Marechaussee (Kmar) y Ministerio Publico di Hulanda. Den cuadro di e accion aki, a tene un huiszoeking riba 7 di februari ultimo den oranan di mainta den un villa na SaliƱa Cerca.

Durante e huiszoeking a pone beslag riba droga, varios arma di candela y un cantidad di cash. Ademas a pone beslag riba tres auto y tres scooter. E villa mes tambe a wordo tuma den beslag. Dos detencion en total a wordo haci. E investigacion ta andando keto bay.

Tur e beslag lo cay na e fondo di combatimento di criminalidad (Criminaliteitsbestrijdingsfonds). Placa di e fondo aki ta wordo usa pa promove combatimento di criminalidad. Di e manera ey e ganashi di e accion aki ta cay directamente na benificio di Aruba. Afpakteam kier aporta na un forma visible na e fondo.

Afpakteam ta un cooperacion di Ministerio Publico, Cuerpo Policial di Aruba, Aduana, Fiot (Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam) di departamento di Impuesto (DIMP), FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), Koninklijke Marechaussee (KMar), Kustwacht di Aruba, Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Meldpunt) y RST. Afpakteam a cuminza traha prome di maart y ta dedica su mes na combati criminalidad financiero-economico. Crimen no ta paga!

Pa tuma contacto cu Afpakteam: [email protected] of via tiplijn na 11141.

