Aeropuerto di Aruba ta den un posicion di ampliacion

Tin hopi desaroyonan positivo pasando cu aeropuerto di Aruba pa cual aki Sr. Endy Croes di Triple A ta splica kico ta e ampliacion di e edificio di aeropuerto cu lo bay conoce den e añanan nos dilanti.

Aworaki airport ta para dilanti di un fase, unda cu lo cuminsa cu e fase di expansion unda cu lo construi gatenan adicional, pa acomoda mas pasahero y mas avion specialmente den e oranan mas druk di airport. Esaki sigur lo trece algun reto, segun Sr. Croes y aeropuerto lo percura pa trece e informacion delanta na e pasaheronan cu e aeropuerto ta pasando den fase di renobacion. Durante e periodo di expansion no por brinda e mesun nivel di tur di servicio pasobra cu tin construccion tumando luga den areanan cu pasaheronan mester pasa, pero mester keda enfoca riba e punto nivel unda cu e airport di Aruba lo yega.

Aruba su aeropuerto lo expande cu tres gate mas, pa por acomoda mas pasahero, tin mas espacio pa haci shopping, tin mas espacio pa come, treciendo mas opcionnan adicional unda cu atrobe na final, ora cu tur esaki keda cla, Aruba lo tin un aeropuerto di un nivel tiki mas halto atrobe. Pero e proceso unda ta keda den contacto cu e pasahero ta keda hopi importante, pa asina por haya sa kico nan ta pensa di loke ta sosode na aeropuerto pero pa informa nan tambe cu nos ta pasando door di temporada di construccion, pero cu e siguiente cu nan bishita Aruba por ofrece nan un aeropuerto di un nivel di un tiki mas halto atrobe.

Sr. Croes a sigui bisa cu aeropuerto di Aruba ta pasando atrobe den e fase di diseño pa loke ta bay bira e expansion final. Esaki mester tuma luga, ya cu e ultimo biaha cu Aruba a wordo expandi, a wordo pensa ariba un cantidad un tiki mas chikito di pasahero cu ta bishita Aruba, pero ya caba a surpasa e cantidad di pasahero eynan. Esey ta indicacion fuerte cu Aruba mester expande. Expansion tin di haber cu edificio, e no tin di haber cu por atende avionnan di carga, esaki por tuma luga caba, a base di demanda. E problema aworaki ta e cantidad di avionnan cu ta yega pareu, sigur den fin di siman unda cu tin un cantidad di avion cu ta yega na mes momento y mester wordo procesa na mes momento y e espacio cu tin aworaki ta cay chikito.

Como destinacion Aruba ta hopi dependiente di time share y e turistanan ta yega den fin di siman, unda cu time share ta core pa un siman. P’esey mester expande mas atende mas pasahero cu ta posibel, cu e calidad cu kier brinda na un y tur. Tambe cada aerolinea cu expande ta trece mas pasahero pa Aruba y aeropuerto mester brinda e mesun nivel di servicio, na tur e pasaheronan. No ta importa si e pasahero ta yega of ta pasa den aeropuerto na momento cu ta druk of menos druk. Parti di dje, tur esunnan cu ta traha eynan, Douane, Inmigracion, aerolineanan, tur ta contribui cu e servicio cu ta wordo duna, ya cu esaki ta keda refleha den nan trabao. Asina Sr. Endy Croes, vocero di Triple A NV a finalisa bisando.