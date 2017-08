Ady Thijsen (MEP): Haci Agricultura, Cria y Pesca bira un pilar economico

Parlamentario mr. Juan E. Thijsen ta consciente cu experiencia a mustra cu Aruba no por depende di dos pilar economico so y pa es motibo aki den un siguiente gobernacion lo mester traha pa bin cu varios pilar economico mas. Un di nan cu parlamentario desde cu e a drenta politica na 2005 a kere aden ta Agricultura, Cria y Pesca. Varios biaha Parlamentario mr. Juan E. Thijsen a puntra gobierno di AVP con nan ta mira Agricultura, Cria y Pesca y semper e contesta tabata cu AVP no ta mira Agricultura, Cria y Pesca como pilar economico y esaki ta ser confirma tambe pa e hecho cu Agricultura, Cria y Pesca no ta ni 1% di nos GDP. Parlamentario mr. Juan E. Thijsen ta kere firmemente den haci Agricultura, Cria y Pesca un pilar economico. No solamente lo crea cuponan di trabao y yuda crea divisa pero alavez ta contribui pa nos hendenan como cuminda organico y mehora nan salud. Den sentido di autonomia e ta yuda bo como pais ta menos dependiente di otronan. Un pregunta cu ta ser hopi haci ta kiko Parlamentario mr. Juan E. Thijsen ta pensa riba e problematica di awa. Den cuadra di e esaki Parlamentario mr. Juan E. Thijsen ta kere cu lo importante ta fiha soluciona e problema di awa como prioridad y busca e solucion. No solamente ya caba WEB ta tirando awa afo cu por ser usa pero entre otro por scohe pa WEB produci awa special pa usa den Agricultura, Cria y Pesca cu ta mas barata y hasta gobierno por duna un ayuda pa e awa na productornan manera otro paisnan ta haci. Tambe tin solucion den gara e poco awa cu ta yobe y wardanan den reservoirnan grandi special. Actualmente tin un problema cu awanan di damnan ta contamina y no por ser usa. Alavez tin tecnicanan nobo cu por ser usa na unda e awa ta wordo recycle. “Aquaponics is the combination of aquaculture (raising fish) and hydroponics (the soil-less growing of plants) that grows fish and plants together in one integrated system. The fish waste provides an organic food source for the plants, and the plants naturally filter the water for the fish”. Parlamentario mr. Juan E. Thijsen tin un plan di maneho pa haci Agricultura, Cria y Pesca un pilar economico. E plan ta contene desaroyo di mercado, planificacion, databank, distribucion etc. Ya caba Parlamentario mr. Juan E. Thijsen a presenta e idea aki cerca parlamentarionan Hulandes cu a haya e plan hopi bon unda a ser papia di un cooperacion cu Universidad di Wageningen. Tambe Parlamentario mr. Juan E. Thijsen a bishita Minister di Santo Domingo pa Agricultura hunto cu Parlamentario Chris Romero y por a mira e bon desaroyo na Santo Domingo pa casualidad cu e ayudo di Hulanda na Santo Domingo.

Parlamentario mr. Juan E. Thijsen y partido MEP ta cla pa e reto pa haci Agricultura, Cria y Pesca un pilar economico y p’esey mes Parlamentario mr. Juan E. Thijsen ta pidi pueblo pa vota consciente e eleccion venidero y duna partido MEP e mandato pa lidera nos pais. Hunto p’e cambio sin miedo.