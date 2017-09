Ady Thijsen (MEP): E postema a scheur y Aruba den decadencia

Parlamentario mr. Juan E. Thijsen ta siguiendo e desaroyonan gubernamental, constitucional y politico di cerca y por a tuma nota cu e postema a scheur, detencionan a cuminsa cay, Aruba den decadencia y MEP e unico alternativa. Segun Parlamentario mr. Juan E. Thijsen Mike Eman Prome Minister di Aruba y lider di AVP y Partido AVP a faya apesar di tabata avisa di antemano. Ta Mike Eman mes a permiti WODC traha un rapport contra gobierno di MEP cu no a saca nada contra gobierno di MEP pero si a laga un hala di recomendacionnan cu Mike Eman y AVP a viola na gran escala. Parlamentario mr. Juan E. Thijsen ta resalta e tresnan mas importante.

1. WODC ta recomenda Gobierno cu si bo ta ripara cu un di bo mandatarionan ta haci dudoso y ta hole corupcion gobierno mester pone handrem mesora. 2. WODC ta recomenda gobierno cu mesora bo nota conflicto di interes bo mester actua mesora. 3. WODC ta recomenda gobierno cu ora bo ta mira bo organonan constitucional manera Parlamento, Algemene Rekenkamer, Raad van Advies no ta worde respeta gobierno mester para keto mesora y drecha e respet. Segun Parlamentario mr. Juan E. Thijsen awor despues di 8 anja nos por saca e balansa y nos por constata cu tin indicacion fuerte di corupcion y di conflicto di interes y tambe organonan constitucional no ta worde respeta. Tin no menos cu 6 Ministro y 3 ex Ministro cu tin duda riba nan, Ministronan Eman, Sevinger, Dowers, Hooiboer, De Mesa, Paul Croes ya deteni y ex Ministronan Otmar Oduber,Visser y Irausquin. E hecho aki di ta sospecha di corupcion ta un berguenza nacional, den Reino Hulandes y internacionalmente. Parlamentario mr. Juan E. Thijsen ta lamenta cu fuera di WODC su persona como parlamentario tambe a spierta gobierno na varios ocacion den e 8 anjanan cu a pasa pero gobierno no a haci caso y e Parlamento mayoritario di AVP no a reaciona riba kehonan di corupcion y conflicto di interes. Riba dje e Parlamento mayoritario di AVP mes no a respeta instancianan constitucional. Parlamentario mr. Juan E. Thijsen ta urgi votadornan pa sigi e desaroyonan gubernamental, constitucional y politico aki di cerca y evalua bon ora di bai vota. Aruba no por permiti su mes un continuacion di hendenan sospecha y posiblemente sentencia tambe di corupcion. Esaki por deduci na e manera sistematico y methodicamente con Ministerio Publico ta hibando e asunto y ta deteniendo hende cercano di e Ministronan. Dia 22 di September vota MEP pa un gobierno integro locual nos pais merece. Hunto pe cambio sin miedo. MEP e unico alternativa.