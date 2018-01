Aduana hunto cu polis lo bin cu patruyanan preventivo pa combati contrabanda di droga

Sr. Roderick Croes, director di Aduana ta splica kico ta e plannan di Aduana pa preveni cu arma y droga of otro cosnan ilegal drenta nos isla. Esaki ta despues di e ultimo caso di un lote masha grandi di droga cu a wordo intercepta. Sr. Roderick Croes, hefe di Aduana ta amplia.

E tabata un cooperacion entre instancianan concerni, a duna resultado. Di parti di Aduana tambe, e investigacion, con e cos por a wordo hinca y kico por a pasa. Manera cu e investigacion termina, lo bay traha ariba e prevencion pa asina casonan asina no sigui pasa den futuro.

Actualmente e containerscan ta haci su trabao. Asina por ehempel, e container scan por wak kico ta drenta y ora di sali tambe, pro wak cierto productonan. Tin hendenan cu ta haci tur lo posibel pa evita cu e cargamento di droga wordo descubri door di e cachonan anti-droga. Tambe e malhechornan ta uza diferente metodonan, keriendo cu e scan not a waknan.

Mas aleu, Sr. Croes a sigui bisa cu Douane tin un bon cooperacion cu otro instancianan, cu via tip of via otro analisisnan cu ta wordo haci, por yega toch na e productonan cu ta sali. Mirando loke a pasa ultimamente, aunke ta poco prematuro pa divulga cierto informacionnan, polis hunto cu Douane ta trahando ariba un plan pa cuminsa cu patruyanan preventivo y tambe cu uzo di tur tecnologianan cu tin disponibel pa asina por para esaki.

Ora cu ta asina leu, lo traha cierto afspraak cu Warda Costa, pa asina conhuntamente combati e tipo di crimennan aki, segun Sr. Roderick Croes, director di Aduana.