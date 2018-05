Adicto ta horta fruta for di e mata y ta bira agresivo riba doño di cas

Via di Central di Polis, ta drenta un melding cu habitantenan di Bakval y bisindario tin molester di un adicto cu ta bula den cura di cas y ta horta fruta.

Na yegada di polisnan, nan ta wordo atendi cu’n cabayero H., cu ta conta polisnan cu e adicto yama V.D. Bliek, pa mas o menos 1 or y 30 di merdia a bula den cura di su cas cu intencion pa horta algun coco for di e palo. Ora cu el a wordo atendi ariba esaki, e adicto a bira agresivo y a cuminsa insulta H.

Según H., V.D. Bliek ta biba den bisindario, pero e adres corecto no ta conoci. H. a bisa cu e ta teme cu si V.D. Bliek bin bek, cu nan lo tuma otro medidanan contra di V.D. Bliek.

Central di Polis a wordo poni na altura di esaki.

