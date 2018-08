Adicto ambulante y ilegal

Durante un patruya di rutina den Weststraat na altura di Feng Da Supermarket, polisnan ta tuma nota di dos homber sospechoso. Ora a yega cerca pa un control, a bin resulta cu e hombernan tabata humando base. Un di nan a resulta di ta Venezolano cu a bisa di ta na Aruba pa tres luna. Pero e no por a duna niun identificacion of permiso di estadia. Tampoco e por a duna su adres na Aruba, of cu cual aerolinea el a yega Aruba. El duna su nomber, R.A.M.V., naci na San Cristobal, Venezuela, dia 27 di september 1981. Door cu e no por a suministra niun informacion, a pasa e homber aki pa Guarda Nos Costa, pa mas investigacion.

