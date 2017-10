Adicto ambulante ta bin haci fastioso na stacion di gasolin

Comandante na warda ta manda patruya na Citgo Tanki Leendert pa molester di un adicto ambulante cu ta molestia e clientenan. Eynan polis ta bin topa cu e conocido adicto CAF na un di e pompnan di gasolin. A papia cun’e y a puntre kico e tabata haciendo eynan. El a declara cu el a bin busca un pan y un refresco y tabata bezig ta come y bebe y despues e lo bay. Polis a dune e gusto pa e disfruta di su pan y refresco. Despues polis a hala su atencion severamente y mande cas. Polis a avis’e pa e no bin molestia hende eynan. F. a cana bay di biaha. Polis a papia cu e dama B., kende a declara cu F. ta molestia e clientenan paden y pafo di e tienda, di manera cu e no por traha. El a wordo conseha pa yama polis di biaha si e mester bin bek. Comandante na warda a wordo poni na altura. Mas despues patruya a bay atrobe, pasobra F. a bin bek. Polis a bay eynan, pero pa ora nan a yega F. a bay caba. Comandante na warda a wordo poni na altura.