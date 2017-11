Adiccion na Aruba a bira un epidemia

Sr. Rafael de Cuba, di Cas Speransa Nobo ta splica tocante e droga mei mei di e comunidad y con Cas Speransa ta yuda den casonan asina.

Pa Sr. de Cuba, adiccion na Aruba a para bira un epidemia. Ultimamente tin droganan nobo cu ta circula den mercado, pa locual ta e baho mundo. E ta ocasiona cu no solamente e persona ta haci daño na su mesun persona, pero na otro nan. E epidemia di droga ta destruyendo esunnan cu pa hopi aña ta den dje, tatanan di famia, hendenan grandi y hasta hendenan cu titulo cu a perde nan don, talento y habilidad, pasobra cu nan a bringa cu e tipo di adiccionnan aki. Pero tambe tin e hobennan, di e generacion aki. Hobennan, teenager, hobenann di 13 pa 15, 16 aña.

Door cu Fundacion Cas Speransa a duna su mes na conoci den locual ta den e sociedad na Aruba, nan ta haya hopi yamada, frecuentemente. Pero nan ta hay’e den adolescentenan. Tin un señora cu un yiu di 16 aña, cu a yama cu su yiu homber a bati’e. El a haya hopi golpi di e yiunan. E ta unico yiu, cu a verwend’e. Pero no sa ki tipo di droga e mucha ta uzando, pero ultimo tempo ta e tipo di droga cu ta circula. E ta bira hopi agresivo y mayornan ta man na cabes cu nan no sa kico pa haci cun’e.

Aki na Aruba no tin un centro di adiccion pa hende muhe. Tin Centro Colorado si cu ta duna apoyo na hende muhe. Actualmente Cas Speransa no ta tin espacio pa hende muhe. Na Cas Speransa, e programa ta pa un aña. Un bes cu e persona ta dispuesto, e tin cu e keda na e cas, pa un aña sin sali. Cas Speransa ta sosteni door di Gocian, cu ta un cunucu, cu ta cosnan di cultiva nan mes. E programa ta uno cu nan ta tuma les, den aspecto di emocion, den aspecto spiritual. Y tin hende cu ta duna bon fruta, den cambio.

E problema di adiccion ta un preocupacion den comunidad pa hopi tempo caba y e edad ta bahando. Muchanan di 13 aña of mas jong, ta uza marihuana. E ta birando un situacion mas preocupante. Aruba tin un ley di curatela, pero e no ta funciona, door cu e ta algo hopi profundo den e emocion di e mucha, cu e persona mester ta di acuerdo, e mester ta willing pa wordo yuda. E ta kere pa bay mas profundo, cuminsa educa e muchanan cu ta creciendo, conscientisa, sea realistico cu esaki. E ta algo hopi fuerte. Tin hopi famia cu ta biba cu e dolor aki.

E organisacion di Team Challenge, e ta global. E ta tur parti di mundo y e ta estableci na Aruba pa hopi, pero no funcionando den e parti di rehab center. E Teen Challenge ta specialmente pa hoben y adolescentenan ta traha y tin e parti di rehab aworaki. Cas Speransa ta uni na Teen Challenge, su programa cu ta uno 80% efectivo. E vision ta, cu manera aki, cu Aruba ta manda hende pa Hogares Crea na Santo Domingo. Pero den futuro ta pa crea un centro asina efectivo, ta transforma bida di hende, pa rond di Caribe Aruba tambe nan lo manda hende akinan pa wordo restaura aki na Aruba.

Logicamente, Cas Speransa ta chikito awo. Y tur comienso tin su retonan, pero ta pasa door di dje pa haya solucion y pa sigui crece. Ora cu e persona drenta, e ta keda pa 1 aña y e ta haya un programa di detox. Tambe Outreach ta bou di e mesun grupo. Den e caso aki ta pa mustra e hendenan cu tin speransa, cu bo bal. E hendenan a kere den e mentira cu nunca mas nan no por kere den esey. Den esaki, esunnan cu ta integra y ta dunando fruta aworaki, a bin traha y recluta hendenan cu ta dispuesto. Tin hendenan cu tabata hopi diep den e mundo aki cu a drenta den e centro pa rehabilita.

Tin diferente centronan na Aruba, pero Cas Speransa Nobo, su maneho ta diferente na tur otro. E diferente casnan di rehabilitacion, tur idea tur ta bin hunto y semper ta duna espacio pa tur por traha hunto. Prome cos cu a haci ta invita e otro nan y presenta nan plan.

Si un persona no ta dispuesto pa acepta cu e mester di ayudo. E prome stap ta di ta willing pa wordo yuda. Esey ta hopi importante. Hopi di esunnan cu ta bin bek, ta ora nan cay bek, di berdad nan haya, ora cu nan reconoce cu nan cabes ta hinca den un drum, buscando co’i come, nan ta bin bij bisa cu esey no ta loke cu nan kier. Aki ta unda cu nan mester wordo acepta y integra bek. Cas Speransa ta duna tools na educacion, conhuntamente pa conscientisa hende y tambe añadi nan mes, na cierto comerciantenan cu por duna e oportunidad pa reintegra of integra e persona cu ta rehabilita, dun’e un espacio pa e keda traha y haci’e independiente. E asunto ta, cu e no ta keda gara na algo. E persona ta keda fisicamente, emocional y spiritualmente liber pa haci bo bida normal manera cu bo a wordo crea pa haci.

Den pasado hopi ta e adictonan cu a rehabilita den exterior pero ora cu nan yega Aruba, nan no ta haya trabao, pa motibo di nan record.

Cas Speransa Nobo ta conectando nan mes, cu cierto instancianan, cu por duna e persona rehabilita un chens. Si bo a haci algo, cu sociedad ta keda marcabo pa semper, anto e ora e persona ta bisa, cu miho el a keda unda cu e tabata ta. E trabao ta uno grandi, e ta di raiz, cambia e mentalidad, e husgamento, conscientisa e comunidad cu’n hende por tin un oportunidad. Den amor di Dios, nos tin un oportunidad, duna hende oportunidad di bida. Tur hende por haci fout, tur hende por trompica, pero tanten cu tin rosea tin speransa.

E preocupacion di un hende cera na KIA, ta ora cu nan sali. Nan ta keda marca door di sociedad y esey ta e trabao grandi. Mester duna tur hende un oportunidad, duna nan e respaldo cu nan mester. E centro lo para responsabel pa nan.

E necesidad mas grandi ta e recurso financiero. Ta e pasion, e anhelo pa wak bidanan transforma t’ey, segun Sr. Rafael de Cuba, di Cas Speransa Nobo.